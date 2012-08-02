Кличко готов отдать мажоритарные округа оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о конкуренции кандидатов в депутаты от УДАРа и объединенной оппозиции в мажоритарных округах.

«Если кандидат в депутаты (от УДАРа – УНИАН) имеет низкую поддержку людей, если кандидат от объединенной оппозиции будет иметь большую поддержку – мы готовы отдать голоса», - сказал он и отметил, что надеется на соответствующую реакцию оппозиции.