Кличко готов отдать мажоритарные округа оппозиции
07:23, 02 августа 2012Политика
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Лидер партии УДАР Виталий Кличко готов, в случае необходимости, отдать голоса с мажоритарных округов объединенной оппозиции.
Кличко готов отдать оппозиции голоса и ждет соответствующей реакции
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о конкуренции кандидатов в депутаты от УДАРа и объединенной оппозиции в мажоритарных округах.
«Если кандидат в депутаты (от УДАРа – УНИАН) имеет низкую поддержку людей, если кандидат от объединенной оппозиции будет иметь большую поддержку – мы готовы отдать голоса», - сказал он и отметил, что надеется на соответствующую реакцию оппозиции.
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