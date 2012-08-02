Депутат рассказал, зачем "регионалам" Кличко

Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил народный депутат от Партии регионов Александр Стоян.

Как передает УНИАН, на вопрос, допускает ли он, что в новом парламенте Партия регионов снова будет сотрудничать с коммунистами, А.Стоян ответил: «Допускаю, а почему не допускаю? Потому что, по раскладу сил ясно, что мы пройдем, и будет оппозиция, и мы будем искать варианты». При этом он подчеркнул, что фракция Партии регионов «хотела бы, конечно, иметь стабильное большинство – 240-250 голосов вместе с депутатами-мажоритарщиками».

«Но для того, чтобы вносить изменения в Конституцию, вы понимаете, нужно иметь не менее 300 голосов. Мы их будем искать», - отметил депутат, допустив, что себе в союзники «регионалы» могут взять даже партию «УДАР» Виталия Кличко.

Говоря о том, почему в союзниках ПР может оказаться политическая сила В.Кличко, А.Стоян объяснил, что помощь знаменитого боксера может понадобиться, когда депутаты-регионалы нажимают кнопки. «Вспомните последний случай, когда мы голосовали за закон о языках. Трибуна охраняется мощно, президиум охраняется мощно, депутатов многих нет – дело идет к каникулам, нас посадили в зале на кнопки, я откровенно вам говорю, я освоил пять кнопок, могу и на восемь нажать, если надо, многостаночником стал, ну, заставляют голосовать и голосуем…», - рассказал А.Стоян.

«И вот ситуация: мы попросим Кличко, он один станет возле трибуны, и все в порядке, нам не нужно будет никого охранять», - заключил А.Стоян.