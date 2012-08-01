Сыну Азарова говорят: придется «много поработать», чтобы пройти в ВР

Председатель Донецкого областного совета Андрей Федорук считает, что сыну премьер-министра Украины Николая Азарова Алексею Азарову «очень много придется поработать» в Донецком регионе, чтобы пройти по мажоритарному округу № 47 (Славянск; Славянский и Александровский районы) в новый состав Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.Федорук высказал сегодня на пресс-конференции.

«Я думаю, что ту пользу, которую он (А.Азаров) будет приносить для региона, он изложит в своей избирательной программе. И, я думаю, что ему очень много придется поработать, чтобы донести до граждан, как эффективность его работы, а также тот вклад, который может внести в развитие», - сказал А.Федорук.

Глава облсовета не смог ответить на вопрос журналистов, обсуждалась ли кандидатура А.Азарова для выдвижения его народным депутатом от Партии регионов на местном уровне, в округе, от которого он намерен баллотироваться в Верховную Раду.

«Вы, наверное, знаете лучше меня. Я только могу сказать, что решение (о выдвижении А.Азарова) принималось на съезде (Партии регионов), поэтому техническую, скажем так, сторону я вам сказать не могу – как это все проходило», - отметил А.Федорук.

При этом он добавил: «Ну, список кандидатов в народные депутаты - он общий от всей страны. Поэтому сказать, что он (А.Азаров) выдвинут от нашего региона или нет – это вопрос такой отдельный. Но он является гражданином Украины, и я думаю, что, посмотрев на жизнь в мире, он будет такие же внедрять стандарты, в том числе и у нас».

На уточняющий вопрос журналистов о том, кто же внес кандидатуру А.Азарова, как претендента в народные депутаты в мажоритарном округе, А.Федорук с улыбкой ответил: «Я думаю, что все-таки, скажем так, эффективность его работы мы сможем оценить после того, как его изберут, или не изберут».

На вопрос о том, «хорошо это, или плохо для Донбасса, что сын Азарова имеет вид на жительство в Австрии», спикер Донецкого облсовета, продолжая улыбаться, сказал: «Давайте так. Вопросов каких-то, связанных с личными аспектами проживания, его отношения к чему-то, давайте будем задавать ему – он (А.Азаров), я думаю, что после старта, который прошел 30 июля (съезд Партии регионов), он будет более часто у нас в Донбассе. На личной встрече с ним узнаем».

А.Федорук также отметил, что с сыном Н.Азарова он просто знаком и не более.

«Мы знакомы. Но я его знаю… Да, внешне, но каких-то личных контактов там более теплых, то у меня с ним нет», - сказал председатель Донецкого облсовета.