Суд смилостивился над журналисткой за надпись на асфальте под Межигорьем

Об этом сообщил народный депутат Украины Владимир Арьев на своей странице в Facebook, выложив фото постановления Вышгородского районного суда Киевской области.

В своем решении суд отмечает, что один только факт нанесения надписи на асфальте в населенном пункте не имеет признаков хулиганских действий.

Суд также отмечает, что Т.Чорновил сделала надпись с целью выражения своей гражданской позиции относительно принятия парламентом закона «Об основах государственной языковой политики» и каких-либо признаков хулиганства в своих действиях не видела.

Суд принял решение закрыть производство по делу Т.Чорновил об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Т.Чорновил инкриминировали нарушение статью 173 (мелкое хулиганство), которой предусмотрено до 15 суток административного ареста.

Как сообщал УНИАН, перед резиденцией Президента в Межигорье милиция задержала журналисток Н.Соколенко и Т.Чорновил.

Как сообщила "Украинской правде" Т.Чорновил, ее обвиняют в хулиганстве, а Н.Соколенко проходит как свидетель.

"Напротив Межигорья я написала " Янукович, мова – твій вирок. Не підписуй!". На дороге желтой краской. Буквы были, наверное, метровыми", - сообщила Т.Чорновил.

По ее словам, это была ее личная акция, а Н.Соколенко находилась на месте как журналист, чтобы осветить это событие.

Издание напоминало, что Т.Чорновил баллотируется в Верховную Раду по 120-му округу от Объединенной оппозиции.