Из ПР Литвина похвалили за языковый закон

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Алексей Плотников, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Можно приветствовать данное решение спикера. Это позитивное решение. В понедельник Верховная Рада тоже очень толерантно отнеслась к Владимиру Литвину, отклонив его просьбу об отставке», - сказал он.

По словам А.Плотникова, языковой закон «защитит права каждого гражданина Украины говорить на родном языке, именно поэтому так важно, чтобы он скорее вступил в силу».

Он отметил, что вступления в действие этого закона «давно ждут граждане Украины».

«Наконец-то, этот закон вступит в силу и будет работать на страну. Он будет консолидировать людей, независимо от их национальности и места проживания. Он защитит права каждого человека говорить на родном языке», - заявил депутат-регионал.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, В.Литвин подписал закон о принципах государственной языковой политики.

Данный закон уже направлен на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, у которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

4 июля В.Литвин подал в отставку в знак протеста против принятия этого закона.

Вчера, 30 июля, на внеочередной сессии Верховная Рада отказалась удовлетворить заявление В.Литвина об увольнении с должности председателя ВР.

При этом парламент отказался внести уточнения в закон «О принципах государственной языковой политики», которые предложил В.Литвин.

Сегодня В.Литвин сказал, что вынужден будет подписать языковой закон, поскольку его поправки к этому закону были рассмотрены и отклонены. «Если брать Конституцию и Регламент, у председателя Верховной Рады только обязанности есть, а прав никаких нет», - сказал В.Литвин.