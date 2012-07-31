ЦИК уже принял документы 454 «мажоритарщиков»

31 июля, в соответствии с Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины», Центральная избирательная комиссия продолжила прием документов для регистрации кандидатами в народные депутаты в общегосударственном избирательном округе и в одномандатных избирательных округах.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Сегодня ЦИК приняла документы для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных (мажоритарных) округах от 308 человек. Из них, 68 человек – самовыдвиженцы, а 240 человек в мажоритарных округах выдвинули 5 политических партий, в частности: Коммунистическая партия Украины – 223; «Единый центр» - 9; Украинская национальная консервативная партия – 6; «Реформы и порядок» - 1; «Великая Украина» - 1.

Таким образом, всего за первые два дня приема документов (30 и 31 июля) Центральная избирательная комиссия приняла документы для последующей регистрации от 454 человек для регистрации в мажоритарных округах, в частности: 193 самовыдвиженца в мажоритарных округах; 261 выдвиженец от 9 политических партий в мажоритарных округах.

Также 31 июля принят избирательный список кандидатов и соответствующие документы 225 человек от Коммунистической партии Украины для последующей регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе.