От всех кандидатов от Объединенной оппозиции потребуют присягу

Все кандидаты в народные депутаты от Объединенной оппозиции подпишут присягу.

Об этом заявил народный депутат, член Совета Объединенной оппозиции "Батькивщина" Анатолий Гриценко в эфире ТВi, сообщается на сайте телеканала.

"Каждый из нас, даже это публично, возможно, подпишет присягу, и она будет у вас, этот текст, что он обязуется выполнять совместный план действий, действовать консолидировано в парламенте, и ни при каких условиях не выйти из фракции или перейти в другую фракцию», - сообщил А.Гриценко.

«И там даже есть такие слова, что" я клянусь перед Богом, на Святом писании, что я этого не сделаю, и подпись», - добавил он.

А.Гриценко отметил, что «только что разговаривал с Турчиновым и было четко заявлено, он как раз подтвердил: тот, кто не подпишет, документы на него не подадут на регистрацию в ЦИК".