Ющенко думает, что Наша Украина получит на выборах 10%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ющенко сказал в комментарии журналистам после съезда партии «Наша Украина».

Он пообещал, что ближе ко Дню Независимости журналисты смогут детальнее ознакомиться с программой партии, а также с кандидатами, выдвинутыми, как в общенациональном избирательном округе, так и в мажоритарных округах. При этом он обратил внимание на то, что в списке нет спортсменов и деятелей культуры. Он заметил, что 28 октября политические силы должны дать политический ответ, каким путем будет идти страна дальше.

В свою очередь председатель политсовета партии Сергей Бондарчук заметил, что в их списке нет звезд, поскольку парламент - не место для шоу. По его убеждению, в ВР должны работать профессионалы и патриоты. «У нас в списке все на 100% отвечают этим критериям», - сказал С.Бондарчук. Он подчеркнул, что парламент - это место для ежедневного тяжелого труда. «Звезды пусть развлекают народ, а мы будем на народ работать», - сказал В.Ющенко.