ЦИК организует голосование на выборах за границей за 6,5 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Секретариата ЦИК, соответствующее решение было принято сегодня во время очередного заседания ЦИК, которое провел председатель комиссии Владимир Шаповал.

В сообщении отмечается, что во время заседания комиссия также рассмотрела личные заявления о сложении полномочий заместителя председателя территориальной избирательной комиссии и членов ТИК и внесла отдельные изменения в состав территориальных избирательных комиссий. В частности, в двух регионах освобождены от выполнения своих обязанностей 1 заместитель председателя территориальной избирательной комиссии и досрочно прекращены полномочия 3 членов ТИК. Вместо освобожденного руководителя этим же постановлением был назначен новый.

Учитывая постановление ЦИК от 27 июля 2012 года № 127 «О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии от 12 апреля 2012 года № 66», Комиссия внесла отдельные изменения в Перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе в пределах Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 года № 82.

Также утвержден Порядок рассмотрения жалоб избирательными комиссиями по выборам народных депутатов Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля ЦИК, в соответствии с изменениями, внесенными 12 апреля Верховной Радой в государственный бюджет на 2012 год, увеличил смету расходов на подготовку и проведение парламентских выборов 28 октября до 1 млрд 212 млн 400 тыс. грн против 817 млн 700 тыс. грн, в соответствии со сметой, утвержденной ЦИК до принятия изменений в госбюджет.

Кроме того, ЦИК также утвердил смету своих расходов на организацию и проведение выборов на уровне 28 млн 162 тыс. грн.