Коммунисты обнародовали свой список на выборы
Коммунистическая партия Украины выдвинула по партийному списку всего 214 из 225 кандидатов в народные депутаты.
Официальный список опубликован на сайте КПУ.
В частности, внеочередной 45-й съезд Коммунистической партии Украины в соответствии со статьей 53 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» постановил выдвинуть кандидатами в народные депутаты Украины и включить в избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины от КПУ таких лиц:
1. Симоненко Петра Николаевича;
2. Цыбенко Петра Степановича;
3. Спирину Ирину Дмитриевну;
4. Килинкарова Спиридона Павловича;
5. Присяжнюка Александра Андреевича;
6. Алексеева Игоря Викторовича;
7. Калетника Игоря Григорьевича;
8. Мартынюка Адама Ивановича;
9. Матвеева Валентина Григорьевича;
10. Мармазова Евгения Васильевича;
11. Голуба Александра Владимировича;
12. Скарбовийчука Руслана Владимировича;
13. Гордиенко Сергея Владимировича;
14. Гончарова Сергея Васильевича;
15. Буховца Олега Юлиевича;
16. Михайленко Ольгу Дмитриевну;
17. Зубчевского Александра Петровича;
18. Бидевку Владимира Анатолиевича;
19. Дзарданова Николая Сергеевича;
20. Баландина Сергея Викторовича;
21. Топалова Сергея Валериевича;
22. Бабич Викторию Владимировну;
23. Шугало Романа Васильевича;
24. Байдюк Ларису Макаровну;
25. Самойленко Василия Петровича;
26. Губаря Виктора Ивановича;
27. Дорохова Антона Николаевича;
28. Левченко Ольгу Владимировну;
29. Кудрю Владимира Иллариона;
30. Парубка Емельяна Никоновича;
31. Герасимчука Михаила Ивановича;
32. Бориту Ольгу Васильевну;
33. Демедюка Василия Харитоновича;
34. Ганчукова Александра Константиновича;
35. Коваленко Виталия Васильевича;
36. Мельника Виталия Дмитриевича;
37. Дробот Элину Витальевну;
38. Прокопова Владислава Николаевича;
39. Тесаривскую Татьяну Михайловну;
40. Соломаху Григория Александровича;
41. Михайлова Дениса Юрьевича;
42. Тутберидзе Георгия Ионовича;
43. Корпана Алексея Петровича;
44. Попову Екатерину Викторовну;
45. Деркач Наталию Николаевну;
46. Перестенко Марину Владимировну;
47. Воронцова Павла Гаврииловича;
48. Сердюка Юрия Анатолиевича;
49. Пушкарева Андрея Николаевича;
50. Осокина Николая Владимировича;
51. Журавлева Николая Евгеньевича;
52. Дмитриева Александра Игоревича;
53. Парадовского Александра Викторовича;
54. Леонова Олега Витальевича;
55. Десятника Петра Петровича;
56. Василиненко Владимира Владимировича;
57. Гордийчука Виктора Петровича;
58. Задираку Нелли Акоповну;
59. Кланивца Ивана Васильевича;
60. Качанову Ларису Петровну;
61. Тарасенко Ольгу Николаевну;
62. Ажищева Владимира Ефимовича;
63. Бойко Вячеслава Александровича;
64. Чубаева Шамиля Энгелевича;
65. Беззубенко Дмитрия Сергеевича;
66. Гаврилова Вячеслава Семеновича;
67. Микитюка Ивана Павловича;
68. Мельничука Владимира Сергеевича;
69. Акинина Николая Владимировича;
70. Горелик Ольгу Геннадиевну;
71. Пасечную Людмилу Яковлевну;
72. Билявскую Тамару Митрофановну;
73. Мозгова Василия Михайловича;
74. Кирпань Наталию Ивановну;
75. Гмырю Глеба Сергеевича;
76. Кононовича Михаила Адамовича;
77. Красько Ивана Ивановича;
78. Гузарова Игоря Андреевича;
79. Зазулинскую Светлану Ивановну;
80. Гунявого Василия Николаевича;
81. Тарасенко Николая Николаевича;
82. Карпенко Анатолия Степановича;
83. Стрижко Леонида Петровича;
84. Пидцерковного Михаила Ярославовича;
85. Кахила Салама Фуада;
86. Росула Руслана Васильевича;
87. Швец Ирину Сергеевну;
88. Пилипюка Ивана Моисеевича;
89. Прошкина Вениамина Владимировича;
90. Белякина Валерия Юрьевича;
91. Ковылину Антонину Стефановну;
92. Алпатову Светлану Георгиевну;
93. Прянишникова Владислава Александровича;
94. Бабича Евгения Федоровича;
95. Ярошовца Сергея Викторовича;
96. Коростылеву Элис Анатолиевну;
97. Юденич Елену Эрастовну;
98. Ятченко Александра Петровича;
99. Онищенко Николая Федоровича;
100. Клименко Антона Павловича;
101. Хромову Антонину Михайловну;
102. Халимана Николая Ивановича;
103. Глушко Инну Васильевну;
104. Краснякова Николая Васильевича;
105. Кравченко Вячеслава Михайловича;
106. Николашина Вячеслава Николаевича;
107. Антонюка Николая Юхимовича;
108. Смыка Олега Степановича;
109. Билоуса Виктора Петровича;
110. Чернышова Александра Ивановича;
111. Билана Андрея Викторовича;
112. Огнистого Николая Ивановича;
113. Ефименко Андрея Александровича;
114. Юрчука Николая Дмитриевича;
115. Макарышева Дмитрия Константиновича;
116. Кошельник Тамилу Игнатьевну;
117. Федорову Софию Васильевну;
118. Глухареву Оксану Александровну;
119. Войтенко Ярослава Викторовича;
120. Гавриленко Николая Васильевича;
121. Гололобова Валентина Ивановича;
122. Стогния Николая Ильича;
123. Терещук Екатерину Артемовну;
124. Каташинского Алексея Константиновича;
125. Зеньковича Александра Александровича;
126. Синякова Павла Анатолиевича;
127. Дмитрука Юрия Александровича;
128. Лищеновского Ивана Андреевича;
129. Олексюка Виталия Михайловича;
130. Дьякова Сергея Гаврииловича;
131. Якубовскую Людмилу Алексеевну;
132. Папирник Инну Петровну;
133. Кашпрука Виктора Владимировича;
134. Лушницкого Владимира Михайловича;
135. Мамонову Елизавету Ивановну;
136. Морокко Валерия Федоровича;
137. Ивочко Павла Александровича;
138. Лаврегу Владимира Юрьевича;
139. Касьяна Николая Николаевича;
140. Прохорова Валерия Тимофеевича;
141. Пастухову Алёну Васильевну;
142. Забугу Ларису Михайловну;
143. Лещенко Ольгу Калиновну;
144. Гришкова Александра Александровича;
145. Федорченко Елену Владимировну;
146. Аль-Анни Амара Хусейновича;
147. Гапоненко Светлану Мкртичевну;
148. Соколова Александра Анатолиевича;
149. Дузя Леонида Петровича;
150. Маншилину Надежду Сергеевну;
151. Логунова Дениса Борисовича;
152. Бабичева Сергея Петровича;
153. Куртина Илью Анатолиевича;
154. Басараба Ивана Кирилловича;
155. Соломатина Юрия Петровича;
156. Деметер Марию Юлиевну;
157. Семку Григория Михайловича;
158. Бойко Петра Степановича;
159. Бондарчука Сергея Дмитриевича;
160. Дорохольского Валерия Андреевича;
161. Дмитриева Виктора Павловича;
162. Морозову Ольгу Ивановну;
163. Пономарь Людмилу Анатолиевну;
164. Сысака Андрея Михайловича;
165. Макарчука Николая Владимировича;
166. Шевченко Оксану Юрьевну;
167. Крайнову Руслану Леонидовну;
168. Печеневскую Анну Валентиновну;
169. Зрожевского Виктора Александровича;
170. Надточия Владимира Дмитриевича;
171. Одинцову Татьяну Николаевну;
172. Самойленко Сергея Васильевича;
173. Черненко Владимира Ивановича;
174. Латыша Юрия Владимировича;
175. Преснякову Елену Анатолиевну;
176. Омелянчука Олега Олеговича;
177. Пичугина Николая Сергеевича;
178. Тараненко Александра Анатолиевича;
179. Волынец Алёну Александровну;
180. Пилипенко Владимира Дмитриевича;
181. Рожкова Алексея Александровича;
182. Выходова Евгения Анатолиевича;
183. Рябошапку Надежду Николаевну;
184. Румянцева Александра Анатолиевича;
185. Кифорук Юлию Александровну;
186. Таран Ольгу Владимировну;
187. Дейниченко Наталию Леонидовну;
188. Морозова Александра Михайловича;
189. Комиренко Степана Васильевича;
190. Трипуна Николая Валерьевича;
191. Ищенко Владимира Борисовича;
192. Гнилова Николая Лукича;
193. Винник Татьяну Александровну;
194. Павлюка Виталия Степановича;
195. Медведкину Валентину Степановну;
196. Роя Олега Валентиновича;
197. Малиночку Любовь Григорьевну;
198. Павличенко Ивана Петровича;
199. Свинарчук Елену Владимировну;
200. Цикалюка Ивана Ивановича;
201. Казимирова Сергея Владимировича;
202. Морозова Евгения Геннадиевича;
203. Завгороднего Василия Леонидовича;
204. Рудневу Веру Николаевну;
205. Костенко Ивана Александровича;
206. Козлова Константина Владимировича;
207. Рубенко Алексея Николаевича;
208. Михалевича Андрея Васильевича;
209. Семяшкина Руслана Владимировича;
210. Хассай Викторию Федоровну;
211. Столяра Александра Ивановича;
212. Шеремета Анатолия Юрьевича;
213. Пырху Сергея Викторовича;
214. Федоренко Романа Александровича.