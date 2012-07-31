Коммунисты обнародовали свой список на выборы

Официальный список опубликован на сайте КПУ.

В частности, внеочередной 45-й съезд Коммунистической партии Украины в соответствии со статьей 53 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» постановил выдвинуть кандидатами в народные депутаты Украины и включить в избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины от КПУ таких лиц:

1. Симоненко Петра Николаевича;

2. Цыбенко Петра Степановича;

3. Спирину Ирину Дмитриевну;

4. Килинкарова Спиридона Павловича;

5. Присяжнюка Александра Андреевича;

6. Алексеева Игоря Викторовича;

7. Калетника Игоря Григорьевича;

8. Мартынюка Адама Ивановича;

9. Матвеева Валентина Григорьевича;

10. Мармазова Евгения Васильевича;

11. Голуба Александра Владимировича;

12. Скарбовийчука Руслана Владимировича;

13. Гордиенко Сергея Владимировича;

14. Гончарова Сергея Васильевича;

15. Буховца Олега Юлиевича;

16. Михайленко Ольгу Дмитриевну;

17. Зубчевского Александра Петровича;

18. Бидевку Владимира Анатолиевича;

19. Дзарданова Николая Сергеевича;

20. Баландина Сергея Викторовича;

21. Топалова Сергея Валериевича;

22. Бабич Викторию Владимировну;

23. Шугало Романа Васильевича;

24. Байдюк Ларису Макаровну;

25. Самойленко Василия Петровича;

26. Губаря Виктора Ивановича;

27. Дорохова Антона Николаевича;

28. Левченко Ольгу Владимировну;

29. Кудрю Владимира Иллариона;

30. Парубка Емельяна Никоновича;

31. Герасимчука Михаила Ивановича;

32. Бориту Ольгу Васильевну;

33. Демедюка Василия Харитоновича;

34. Ганчукова Александра Константиновича;

35. Коваленко Виталия Васильевича;

36. Мельника Виталия Дмитриевича;

37. Дробот Элину Витальевну;

38. Прокопова Владислава Николаевича;

39. Тесаривскую Татьяну Михайловну;

40. Соломаху Григория Александровича;

41. Михайлова Дениса Юрьевича;

42. Тутберидзе Георгия Ионовича;

43. Корпана Алексея Петровича;

44. Попову Екатерину Викторовну;

45. Деркач Наталию Николаевну;

46. Перестенко Марину Владимировну;

47. Воронцова Павла Гаврииловича;

48. Сердюка Юрия Анатолиевича;

49. Пушкарева Андрея Николаевича;

50. Осокина Николая Владимировича;

51. Журавлева Николая Евгеньевича;

52. Дмитриева Александра Игоревича;

53. Парадовского Александра Викторовича;

54. Леонова Олега Витальевича;

55. Десятника Петра Петровича;

56. Василиненко Владимира Владимировича;

57. Гордийчука Виктора Петровича;

58. Задираку Нелли Акоповну;

59. Кланивца Ивана Васильевича;

60. Качанову Ларису Петровну;

61. Тарасенко Ольгу Николаевну;

62. Ажищева Владимира Ефимовича;

63. Бойко Вячеслава Александровича;

64. Чубаева Шамиля Энгелевича;

65. Беззубенко Дмитрия Сергеевича;

66. Гаврилова Вячеслава Семеновича;

67. Микитюка Ивана Павловича;

68. Мельничука Владимира Сергеевича;

69. Акинина Николая Владимировича;

70. Горелик Ольгу Геннадиевну;

71. Пасечную Людмилу Яковлевну;

72. Билявскую Тамару Митрофановну;

73. Мозгова Василия Михайловича;

74. Кирпань Наталию Ивановну;

75. Гмырю Глеба Сергеевича;

76. Кононовича Михаила Адамовича;

77. Красько Ивана Ивановича;

78. Гузарова Игоря Андреевича;

79. Зазулинскую Светлану Ивановну;

80. Гунявого Василия Николаевича;

81. Тарасенко Николая Николаевича;

82. Карпенко Анатолия Степановича;

83. Стрижко Леонида Петровича;

84. Пидцерковного Михаила Ярославовича;

85. Кахила Салама Фуада;

86. Росула Руслана Васильевича;

87. Швец Ирину Сергеевну;

88. Пилипюка Ивана Моисеевича;

89. Прошкина Вениамина Владимировича;

90. Белякина Валерия Юрьевича;

91. Ковылину Антонину Стефановну;

92. Алпатову Светлану Георгиевну;

93. Прянишникова Владислава Александровича;

94. Бабича Евгения Федоровича;

95. Ярошовца Сергея Викторовича;

96. Коростылеву Элис Анатолиевну;

97. Юденич Елену Эрастовну;

98. Ятченко Александра Петровича;

99. Онищенко Николая Федоровича;

100. Клименко Антона Павловича;

101. Хромову Антонину Михайловну;

102. Халимана Николая Ивановича;

103. Глушко Инну Васильевну;

104. Краснякова Николая Васильевича;

105. Кравченко Вячеслава Михайловича;

106. Николашина Вячеслава Николаевича;

107. Антонюка Николая Юхимовича;

108. Смыка Олега Степановича;

109. Билоуса Виктора Петровича;

110. Чернышова Александра Ивановича;

111. Билана Андрея Викторовича;

112. Огнистого Николая Ивановича;

113. Ефименко Андрея Александровича;

114. Юрчука Николая Дмитриевича;

115. Макарышева Дмитрия Константиновича;

116. Кошельник Тамилу Игнатьевну;

117. Федорову Софию Васильевну;

118. Глухареву Оксану Александровну;

119. Войтенко Ярослава Викторовича;

120. Гавриленко Николая Васильевича;

121. Гололобова Валентина Ивановича;

122. Стогния Николая Ильича;

123. Терещук Екатерину Артемовну;

124. Каташинского Алексея Константиновича;

125. Зеньковича Александра Александровича;

126. Синякова Павла Анатолиевича;

127. Дмитрука Юрия Александровича;

128. Лищеновского Ивана Андреевича;

129. Олексюка Виталия Михайловича;

130. Дьякова Сергея Гаврииловича;

131. Якубовскую Людмилу Алексеевну;

132. Папирник Инну Петровну;

133. Кашпрука Виктора Владимировича;

134. Лушницкого Владимира Михайловича;

135. Мамонову Елизавету Ивановну;

136. Морокко Валерия Федоровича;

137. Ивочко Павла Александровича;

138. Лаврегу Владимира Юрьевича;

139. Касьяна Николая Николаевича;

140. Прохорова Валерия Тимофеевича;

141. Пастухову Алёну Васильевну;

142. Забугу Ларису Михайловну;

143. Лещенко Ольгу Калиновну;

144. Гришкова Александра Александровича;

145. Федорченко Елену Владимировну;

146. Аль-Анни Амара Хусейновича;

147. Гапоненко Светлану Мкртичевну;

148. Соколова Александра Анатолиевича;

149. Дузя Леонида Петровича;

150. Маншилину Надежду Сергеевну;

151. Логунова Дениса Борисовича;

152. Бабичева Сергея Петровича;

153. Куртина Илью Анатолиевича;

154. Басараба Ивана Кирилловича;

155. Соломатина Юрия Петровича;

156. Деметер Марию Юлиевну;

157. Семку Григория Михайловича;

158. Бойко Петра Степановича;

159. Бондарчука Сергея Дмитриевича;

160. Дорохольского Валерия Андреевича;

161. Дмитриева Виктора Павловича;

162. Морозову Ольгу Ивановну;

163. Пономарь Людмилу Анатолиевну;

164. Сысака Андрея Михайловича;

165. Макарчука Николая Владимировича;

166. Шевченко Оксану Юрьевну;

167. Крайнову Руслану Леонидовну;

168. Печеневскую Анну Валентиновну;

169. Зрожевского Виктора Александровича;

170. Надточия Владимира Дмитриевича;

171. Одинцову Татьяну Николаевну;

172. Самойленко Сергея Васильевича;

173. Черненко Владимира Ивановича;

174. Латыша Юрия Владимировича;

175. Преснякову Елену Анатолиевну;

176. Омелянчука Олега Олеговича;

177. Пичугина Николая Сергеевича;

178. Тараненко Александра Анатолиевича;

179. Волынец Алёну Александровну;

180. Пилипенко Владимира Дмитриевича;

181. Рожкова Алексея Александровича;

182. Выходова Евгения Анатолиевича;

183. Рябошапку Надежду Николаевну;

184. Румянцева Александра Анатолиевича;

185. Кифорук Юлию Александровну;

186. Таран Ольгу Владимировну;

187. Дейниченко Наталию Леонидовну;

188. Морозова Александра Михайловича;

189. Комиренко Степана Васильевича;

190. Трипуна Николая Валерьевича;

191. Ищенко Владимира Борисовича;

192. Гнилова Николая Лукича;

193. Винник Татьяну Александровну;

194. Павлюка Виталия Степановича;

195. Медведкину Валентину Степановну;

196. Роя Олега Валентиновича;

197. Малиночку Любовь Григорьевну;

198. Павличенко Ивана Петровича;

199. Свинарчук Елену Владимировну;

200. Цикалюка Ивана Ивановича;

201. Казимирова Сергея Владимировича;

202. Морозова Евгения Геннадиевича;

203. Завгороднего Василия Леонидовича;

204. Рудневу Веру Николаевну;

205. Костенко Ивана Александровича;

206. Козлова Константина Владимировича;

207. Рубенко Алексея Николаевича;

208. Михалевича Андрея Васильевича;

209. Семяшкина Руслана Владимировича;

210. Хассай Викторию Федоровну;

211. Столяра Александра Ивановича;

212. Шеремета Анатолия Юрьевича;

213. Пырху Сергея Викторовича;

214. Федоренко Романа Александровича.