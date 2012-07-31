Колесниченко «отпустили» в мажоритарку

Народный депутат от Партии регионов, автор закона о принципах государственной языковой политики Вадим Колесниченко будет баллотироваться в Верховную Раду по 225-му одномандатному избирательному округу в г. Севастополь.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я просил руководство, чтобы меня отпустили в «мажоритарку», и буквально месяц назад было дано согласие, чтобы я шел по мажоритарному округу в своем городе-герое Севастополе», - сказал В.Колесниченко.

Он добавил, что при этом никто не снял с него ответственность работать в поддержку общегосударственного списка.

От Объединенной оппозиции по этому округу будет баллотироваться Юлия Печенева.

Парламентские выборы в Украине назначены на 28 октября.