Оппозиция заявляет, что Литвин стал соучастником преступления

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Объединенной оппозиции «Батьківщина».

Как отмечается в документе, «30 июля 2012 года по представлению фракции Партии регионов большинство подтвердило свое доверие нынешнему председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину, который еще недавно заявлял, что не подпишет печально известный языковой закон. Сегодня же этот горе-политик радикально изменил свою позицию, заявив, что у него нет другого выхода, как подписать этот украинофобский закон и направить на подпись президенту Януковичу».

Авторы заявления подчеркнули, что сразу «после голосования в понедельник стало понятно, что ради такого политического выкрутаса регионалы нашли «достаточные» аргументы для фракции Блока Литвина и спикера лично». В Объединенной оппозиции убеждены, что «подписывать антиконституционный закон Литвин согласился в обмен на его сохранение в должности председателя так называемой Верховной Рады, а члены его фракции приняли взятку от Януковича в виде включения их тушек в проходную часть списка Партии регионов».

Объединенная оппозиция «Батьківщина» убеждена, что В.Литвин «не имел никакого права подписывать антиукраинский закон о языках, потому что ни в первом, ни во втором чтении его не принимали». «Такого закона просто не существует. Нарушения Конституции и регламентных норм и процедур были настолько вопиющими, что нет никаких правовых оснований считать эту кипу бумаг законодательным актом», - отмечается в заявлении.

Подписание языкового закона, уверены в Объединенной оппозиции, стало «позорной точкой в карьере беспринципного политикана, который готов ради собственного спасения нарушить как законы, так и нормы морали».

«Этот антиконституционный языковой вызов украинскому обществу, независимо от последующих действий Януковича, будет отменен новым демократическим парламентским большинством, как и сотни других антизаконных, антиукраинских решений, протянутых нынешней преступной властью через Верховную Раду», - заверили в Объединенной оппозиции.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

4 июля председатель Верховной Рады В.Литвин подал в отставку.

В.Литвин отметил, что 3 июля на 14.30 его пригласили на совещание к Президенту Украины.

«Эти мероприятия закончились где-то около 20 часов, и в это же время, как сказал один народный депутат Украины, «мы развели их, как котят». Развели, в первую очередь, меня. Но, по большому счету, развели Украину, развели народ. И я думаю, что плоды этого разведения мы еще будем пожинать», - отметил В.Литвин.

При таких обстоятельствах, сказал спикер, «прошу рассмотреть вопрос и принять решение о моей отставке». Эти его слова встретили аплодисментами присутствующие в ложе журналистов и помощников.

В.Литвин также обвинил своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что тот его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.

6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя парламента.

В тот день В.Литвин заявил, что не подпишет закон о принципах государственной языковой политики.

Вчера, 30 июля, на внеочередной сессии Верховная Рада отказалась удовлетворить заявление В.Литвина об увольнении с должности председателя ВР.

Также парламент отказался внести уточнения в закон «О принципах государственной языковой политики», которые предложил В.Литвин.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрела 4 постановления, внесенных депутатами от оппозиции, об отмене языкового закона, однако ни один документ не набрал необходимого количества голосов.

Сегодня, 31 июля, председатель ВР В.Литвин подписал закон «О принципах государственной языковой политики» и передал его на подпись Президенту.