Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в июле (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в конце июля 2012 года.

В частности, согласно результатам исследования, если бы выборы в ВР проходили в июле, то однозначно приняли бы у них участие 42% опрошенных, еще 32% – скорее всего приняли бы участие. Самый высокий уровень мобилизации фиксируется на Севере, Западе и Востоке, самый низкий – на Юге страны и в Донецкой области.

Так, по результатам опроса, объединенный список партий «Батьківщина», «Фронт Змін» и «Гражданская позиция» поддерживают 19,5% среди всех опрошенных (или 25,5% тех, кто принял бы участие в выборах); 15,4% (или 20,3% тех, кто намерен принять участие в выборах) проголосовали бы за Партию регионов; 8,5% (или 10,6% тех, кто намерен принять участие в выборах) – за партию «УДАР»; 7,7% (или 9,8% тех, кто намеревается принять участие в выборах) – за КПУ.

При этом 3,3% (или 4,4% тех, кто намерен принять участие в выборах) отдали бы свои голоса за ВО «Свобода» и 3,4% (или 4,4% тех, кто намерен принять участие в выборах) – за партию Натальи Королевской «Украина – Вперед!».

По 1% избирателей поддержали бы Народную партию и «Нашу Украину». Остальные партии поддерживают свыше 4%, не определились – 19% респондентов.

Социологи при этом отмечают, что за последние два месяца несколько возросла готовность граждан принимать участие в выборах. В частности, возросло количество людей, готовых принимать участие в выборах, на Востоке. Количество «неопределенных» не изменилось – практически каждый пятый опрошенный, который заявил о намерениях принимать участие в выборах, не знает, за кого голосовать. Больше всего «неопределенных» на Юге и в Донецкой области.

За последние два месяца электоральная карта Украины практически не претерпела изменений. В частности, за Объединенную оппозицию готовы голосовать свыше 40% избирателей Запада, около 30% – Центра и Северу, около 20% – Востока. Наихудшие позиции на Юге (около 10%) и в Донецкой области (8%).

Партия регионов несколько утратила, в первую очередь, из-за усиления позиций коммунистов в Донецкой области и Юге, где их уже поддерживает каждый пятый избиратель. В целом КПУ демонстрирует наиболее динамический рост – впервые за последние несколько лет ее рейтинг достиг 10%. Партию регионов поддерживают около трети избирателей Востока, Юга и Донбасса, почти каждый пятый на Севере, свыше 10% – в Центре и только 5% – на Западе.

Свыше 10% избирателей поддерживают партию «УДАР» - за последние два месяца партия прибавила еще 1,5%. Наибольшую поддержку «УДАР» имеет на Западе и Севере, прибавил в Центре, на Востоке и Юге.

ВО «Свобода» и партия Н.Королевской «Украина – Вперед!» близки к преодолению проходного барьера. «Свободу», как и раньше, больше всего поддерживают на Западе, партию Н.Королевской – в Центре страны.

При этом, согласно результатам опроса, больше половины - 53% - респондентов, принимая решение, за какую партию голосовать на парламентских выборах 2012 года, будут голосовать против курса Президента Виктора Януковича, и лишь 23% – в поддержку курса Президента. Еще четверть не определились. За последние пять месяцев эти показатели не изменились.

Против курса Президента будут голосовать около 70% жителей Запада и Центра, почти 60% - Севера и 45% - Востока. Даже в Донецкой области и на Юге свыше 30% опрошенных намерены голосовать против курса Президента. Только в Донецкой области количество тех, кто будет голосовать в поддержку курса В.Януковича превышает количество тех, кто будет голосовать против.

Треть «неопределенных» и почти половина сторонников КПУ намерены голосовать против курса Президента.

*** Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошены 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не больше 2,2%, для значений, близких к 30% - не больше 2%, для значений, близких к 10% - не больше 1,3%, для значений, близких к 5% - не больше 1%.

Сроки проведения исследования: 14–27 июля 2012 г.

Распределение областей:

Запад: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая

Центр: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская

Север: г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская

Юг: АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская, г. Севастополь

Восток: Днепропетровская, Запорожская, Харьковская

Донбасс: Донецкая, Луганская области.