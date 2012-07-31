Небоженко увидел знак в том, что ПР взяла в список Повалий

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

По его словам, самая главная интрига партийных съездов, проходящих в эти дни, заключается в формировании пятерок ведущих политических сил. Политолог подчеркивает, что именно первые 5 кандидатов той или иной силы должны говорить о перспективах и амбициях партий.

«Мы не увидели больших сенсаций в пятерке и в целом в списке Партии регионов. Поставив на первое место премьера Азарова, а на второе – певицу, власть показала, что она очень несерьезно относится к воле и чувствам избирателей. Главный упор будет сделан не на ярких и перспективных политиков, а на админресурс», - считает В.Небоженко.

«Объединенная оппозиция также продемонстрировала пятерку, очень правильно поставив на первые места политзаключенных Тимошенко и Луценко. Этим она подчеркнула свою оппозиционность, но также не преподнесла сюрпризов», - сказал он.

В то же время, по мнению политолога, вызывает удивление отсутствие в обществе каких-либо прогнозов насчет первой пятерки у одного, по его словам, из самых ярких политических новичков этой избирательной компании – партии «УДАР» Виталия Кличко.

«Единственное, что сделала партия, – это сумела привлечь к себе в пятерку такого патриотичного украинского политика, как экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, - отметил В.Небоженко. - Этим самым довольно аморфное политическое лицо партии «УДАР» наконец стало принимать понятные украинскому электорату национал-демократические черты. Это говорит о том, что Кличко наконец понял, что один в поле не воин, и что выиграть может только команда новых политиков».

«Но будем откровенны – Кличко вместе с Наливайченко не вытянут всю избирательную кампанию и весь список «УДАРа». Поэтому у Кличко осталось очень мало времени для того, чтобы сформировать привлекательную для избирателя первую пятерку своего списка и тем самым выгодно отличиться перед прогнозируемыми и консервативными списками других партий», - считает В.Небоженко.