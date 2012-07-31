Врачи советуют Тимошенко ограничить количество встреч

Согласно выводам специалистов Международной медицинской комиссии, негативное влияние на процессы реабилитации пациентки, в первую очередь, имели чрезмерные посещения Юлии Тимошенко должностными лицами и представителями международных делегаций. Украинские и немецкие врачи советуют Ю.Тимошенко ограничить количество встреч.

Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Минздрава Украины, по данным пенитенциарной службы, общая продолжительность свиданий заключенной со своими защитниками, родственниками, другими лицами, в том числе и представителями иностранных делегаций, составляет 185 часов. Соответственно, немецкие и украинские врачи считают, что это не способствовало психоэмоциональному восстановлению пациентки и созданию надлежащего лечебно-охранного режима. "Украинские врачи с немецкими коллегами обсуждали эту ситуацию. Стационар, прежде всего, предусматривает охранный лечебный режим. Поэтому, по мнению профессоров - членов Международной медицинской комиссии, Чрезмерное количество посещений пациентки - для нее большая психологическая нагрузка. И на сегодняшний день немецкие и украинские врачи пришли в этом вопросе к единодушному мнению относительно необходимости ограничения такой нагрузки на пациентку", - сказала первый заместитель министра здравоохранения.

По ее словам, рекомендации врачей продолжить курс реабилитационных процедур пациентке также базируются на вышеупомянутых обстоятельствах.

"Хотя, безусловно, такой продолжительный срок стационарной реабилитации, который уже проходит Ю.Тимошенко, не отвечает никаким медицинским стандартам, и с этим соглашаются медики, решение о продлении реабилитационного курса было принято с учетом и тех обстоятельств, о которых я только что сказала", - добавила она.

"У нас был прецедент, когда госпожа Анетт Рейсхауер во время визита одной из делегаций, заходила в палату дважды и просила об окончании беседы в интересах пациента. К сожалению, реакции не было", - добавила Р.Моисеенко.

Комментируя частые визиты народных депутатов в больницу, она также подчеркнула, что самое главное, чтобы больница всегда оставалась больницей, а не полем для политических баталий. "Здесь находятся многие пациенты, которые требуют элементарного уважения к себе", - сказала она.

Р.Моисеенко также сообщила о том, что реабилитация Ю.Тимошенко является эффективной. Кроме того, по словам первого заместителя министра, курс стационарной реабилитации для Ю.Тимошенко будет продлен на определенное время, однако окончательный срок врачи не обсуждали.

"Что касается продолжения реабилитационной терапии на определенное время, то сроки будут определяться в зависимости от тех схем реабилитации, которые будут приняты немецкими врачами и выполняться украинскими", - отметила Р.Моисеенко. "Сам по себе срок никто не обсуждал. Все будет зависеть от того, какие методики будут предложены, именно их немецкие медики обещали направить в ближайшее время", - добавила она.

Первый заместитель министра также подчеркнула, что разговор украинских и немецких врачей прошел в профессиональном, позитивном ключе. "Не было ни одного пункта, по которому бы мы не нашли консенсусного решения", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 30 июля врачи немецкой клиники «Шарите» в Харькове выразили надежду, что украинские политики и судьи поймут необходимость избавить экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко на протяжении следующих 8 недель от любых стрессов, чтобы она смогла выздороветь.