Литвин подпишет языковой закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня во время пресс-конференции после ХІІ съезда Народной партии.

Спикер заметил, что вынужден будет это сделать, поскольку согласно Конституции Украины и Регламенту ВР, его поправки к языковому закону были отклонены. «Если брать Конституцию и Регламент, у председателя Верховной Рады только обязанности есть, а прав никаких нет», - сказал В.Литвин.

Он отметил, что фактически путь для подписания закона открыло рассмотрение 4 проектов постановлений, которыми предлагалось отклонить языковой закон, однако это не было поддержано.

Кроме того, В.Литвин выразил сожаление, что никто из депутатов не прочитал его поправки к языковому закону. «Если ни одно предложение спикера не принято, то он немедленно обязан подписать поданный ему на подпись закон», - сказал В.Литвин. При этом он добавил, что закон будет подписан в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 июля, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что у В.Литвина не осталось юридических оснований для отказа в подписании языкового закона.

«Обычно руководители, которые занимают такие должности, - ответственные люди, и прекрасно понимают, что есть определенные юридические процедуры, которые они обязаны выполнять как руководители. И здесь, независимо от твоей точки зрения, согласен ты или не согласен, ты, в соответствии с занимаемой должностью, обязан это делать», - сказал А.Ефремов, подчеркнув, что «всю юридическую базу мы прошли таким образом, что он обязан подписать данный документ».

В связи с этим он объяснил, что ВР на внеочередном заседании 30 июля отклонила поправки спикера к языковому законопроекту.

"В соответствии с регламентом, председатель ВР Владимир Литвин имел право внести поправки в этот законопроект, и если бы мы их не рассмотрели, то у него были бы основания не подписывать документ. Теперь же Литвин обязан в соответствии с 94 статьей Конституции это сделать, и немедленно направить его на подпись Президенту", - сказал А.Ефремов.

Он отметил, что В.Литвин будет нести ответственность согласно законодательству, если откажется подписать документ.