Прокурор признала, что без согласия Тимошенко видеоконференция невозможна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после судебного заседания сказала представитель государственного обвинения Виктория Калита.

«Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что проведение видеоконференции возможно лишь с письменного согласия подсудимого. В случае неполучения этого письменного согласия, конечно, проведение видеоконференции будет невозможным», - сказала В.Калита.

Как сообщал УНИАН, защитник экс-премьера Сергей Власенко сегодня в суде зачитал заявление Ю.Тимошенко об отказе от участия в судебном процессе относительно ЕЭСУ в режиме видеоконференции.

В своем письме Ю.Тимошенко обратила внимание на то, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс Украины не предусматривает проведение видеоконференции в уголовном процессе.

По мнению экс-премьера, проведение видеоконференции возможно только во время проведения отдельных следственных действий, перечень которых также предусмотрен действующим УПК.

«Учитывая это, я заявляю о несогласии на проведение видеоконференции с моим участием», - процитировал обращение Ю.Тимошенко С.Власенко. Ю.Тимошенко также отметила, что проведение видеоконференции нарушит ее право на защиту.