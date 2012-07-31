Тимошенко отказывается от видеоконференции в суде

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение Ю.Тимошенко в адрес председательствующего судьи Киевского райсуда Харькова Константина Садовского зачитал во время судебного слушания защитник экс-премьера Сергей Власенко.

В своем письме Ю.Тимошенко обратила внимание на то, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс Украины не предусматривает проведение видеоконференции в уголовном процессе.

По мнению экс-премьера, проведение видеоконференции возможно только во время проведения отдельных следственных действий, перечень которых также предусмотрен действующим УПК.

«Ввиду этого, я заявляю о несогласии в проведении видеоконференции с моим участием», - процитировал обращение Ю.Тимошенко С.Власенко. Ю.Тимошенко также заметила, что проведение видеоконференции нарушит ее право на защиту.