В Харькове перед судом митингуют - за и против Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, оба митинга проходят на площади Руднева перед зданием апелляционного суда Харьковской области, где Киевский районный суд Харькова сегодня продолжит слушание уголовного дела относительно ЕЭСУ против Ю.Тимошенко.

В митинге противников экс-премьера принимают участие около тысячи лиц. Люди, собравшиеся на расстоянии около 10 метров от суда, держат национальные флаги, флаги с изображением Ю.Тимошенко и надписями «Юле зону», «Воровка должна сидеть в тюрьме». Многие из противников экс-премьера одеты в черные футболки с надписями «Она вор», «Юля села». Люди требуют привлечь Ю.Тимошенко к уголовной ответственности «за разворовывание бюджета».

Митинг сторонников Ю.Тимошенко проходит на расстоянии около 70 метров от здания суда. Люди держат национальные флаги и символику «БЮТ-Батьківщина». В акции принимают участие около тысячи лиц, но люди продолжают подходить. Сторонники Ю.Тимошенко требуют от суда вынести оправдательный приговор экс-премьеру.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, должно состояться очередное слушание уголовного дела против Ю.Тимошенко относительно ЕЭСУ.