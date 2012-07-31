Власенко говорит, что законом запрещено привозить сегодня Тимошенко в суд

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко, говоря о возможности доставки экс-премьера на судебное заседание по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины».

«Говорить о том, что мы можем что-то прогнозировать, крайне тяжело. Как они будут себя вести, я не знаю. С точки зрения закона, конечно же, они не имеют никакого права ничего завтра делать, но наше дело к закону имеет крайне слабое отношение», - сказал С.Власенко.

Защитник подчеркнул, что Уголовно-процессуальным кодексом Украины при условии болезни подсудимого предусмотрена приостановка производства по делу до его выздоровления.

«В этой ситуации должны приостановить производство по делу до выздоровления. У нас судья занимается садомазохизмом, у нас судья переносит (заседание) на неделю каждый раз, а затем говорят, что она (подсудимая Ю.Тимошенко - УНИАН) миллион раз не явилась. Если бы переносили дело на каждый день, так она бы еще больше раз не являлась», - возмутился С.Власенко.

Он подчеркнул, что сам факт вывоза Ю.Тимошенко за пределы Качановской исправительной колонии для прохождения курса лечения свидетельствует о наличии у экс-премье болезни.

«Кто, кого, когда доставлял из больницы в суд? Из больницы, стационара, а не из медчасти СИЗО, допустим? Никогда такого не было. Сам факт ее пребывания в больнице уже свидетельствует о том, что у нее серьезное заболевание, если уже ее вывезли из тюрьмы на лечение в больницу», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Киевский районный суд Харькова продолжит слушание уголовного дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» в отношении Ю.Тимошенко.

По данным пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, Ю.Тимошенко отказалась принимать участие в заседании суда по рассмотрению дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», запланированном на 31 июля 2012 года.