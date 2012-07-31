Эксперт: в парламент проходят четыре партии и, возможно, еще 1-2

Как передает корреспондент УНИАН, об этом учредитель компании Research & Branding Group Евгений Копатько заявил на пресс-конференции на тему: «Рейтинг политических партий на старте избирательной кампании».

«На сегодняшний день есть 4-5 политических проектов, которые имеют шансы пройти в парламент. Это Партия регионов, Объединенная оппозиция, Кличко, коммунисты. Определенные шансы есть у Королевской и объединения «Свобода», - сказал он.

По словам Е.Копатько, рейтинг провластной партии и Объединенной оппозиции на сегодняшний день является практически одинаковым.

«Мы промониторили все, что есть в плане рейтингов, и данные такие: приблизительно где-то на 1-1,5% Партия регионов опережает Объединенную оппозицию, или Объединенная оппозиция на 1-1,5% опережает Партию регионов. Это находится в зоне статистической погрешности, и можно считать, что стартовые позиции пока приблизительно паритетные», - отметил эксперт.

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко также добавил, что на сегодняшний день 5-процентный избирательный барьер преодолевают Партия регионов, «Батькивщина», «УДАР» Виталия Кличко и КПУ.

«Относительно партийных списков, я полностью согласен, что 4 политических силы абсолютно гарантированно пройдут в парламент - это Партия регионов, «Батькивщина», «УДАР» и КПУ. Определенные шансы на прохождение имеют партия Королевской «Украина — Вперед!» и Всеукраинское объединение «Свобода», - отметил А.Быченко.