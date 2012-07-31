Еще три партии сообщили о своих съездах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, на съезде, который начнется в 11.00, будут обсуждаться политическая ситуация в Украине, возможные формы участия партии в выборах в Верховную Раду и выдвижение кандидатов в народные депутаты от «Единого центра».

По завершении съезда (около 12.15) состоится пресс-конференция лидеров «Единого центра».

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В среду, 1 августа, в Киеве состоится ХХIV предвыборный съезд Всеукраинского объединения «Свобода».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, мероприятие состоится в помещении «Киевпроекта» (ул. Б.Хмельницкого, 16-22).

Начало работы съезда – 11.00. Регистрация начнется в 10.00.

Аккредитация журналистов: yuriy.syrotyuk@svoboda.org.ua или по телефону 067-441-46-01. Регистрация будет продолжаться до 18.00 часов 31 июля.

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В среду, 1 августа, в с. Буки Сквирского района Киевской области в 19.30 состоится съезд партии Наталии Королевской «Украина – Вперед!», на котором будут рассматриваться вопросы о выдвижении кандидатов в народные депутаты и утверждения избирательного списка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, аккредитация журналистов на съезд обязательна.

Контактная информация по телефону: +380 50 356 30 81.