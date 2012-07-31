Мажоритарщики ПР в Киеве (по округам)

06:28, 31 июля 2012
Политика
3850 0

Партия регионов на своем съезде в Киеве утвердила список мажоритарных кандидатов.

В частности, как сообщает Украинская правда, в г.Киев будут баллотироваться

И.о. №211 (Голосеевский район) - Лысов Игорь

И.о. №212 (Дарницкий район) - Фурсов Андрей

И.о. №213 (Деснянский район) - Борисов Валерий

И.о. №214 (Днепровский район) - Хмель Анатолий

И.о. №215 (Деснянский район) - Рыжова Виктория

И.о. №216 (Днепровский район) - Свищук Даниил

И.о. №217 (Оболонский район) - Годунов Юрий

И.о. №218 (Святошинский район) Калашников Олег

И.о. №219 (Святошинский район) Трошин Сергей

И.о. №220 (Подольский район) Арканова-Черная Ольга

И.о. №221 (Печерский район) Кущ Алексей

И.о. №222 (Соломенский район) Луцкий Максим

И.о. №223 (Шевченковский район) Куташев Игорь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter