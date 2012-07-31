Мажоритарщики ПР в Киеве (по округам)
06:28, 31 июля 2012Политика
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Партия регионов на своем съезде в Киеве утвердила список мажоритарных кандидатов.
В частности, как сообщает Украинская правда, в г.Киев будут баллотироваться
И.о. №211 (Голосеевский район) - Лысов Игорь
И.о. №212 (Дарницкий район) - Фурсов Андрей
И.о. №213 (Деснянский район) - Борисов Валерий
И.о. №214 (Днепровский район) - Хмель Анатолий
И.о. №215 (Деснянский район) - Рыжова Виктория
И.о. №216 (Днепровский район) - Свищук Даниил
И.о. №217 (Оболонский район) - Годунов Юрий
И.о. №218 (Святошинский район) Калашников Олег
И.о. №219 (Святошинский район) Трошин Сергей
И.о. №220 (Подольский район) Арканова-Черная Ольга
И.о. №221 (Печерский район) Кущ Алексей
И.о. №222 (Соломенский район) Луцкий Максим
И.о. №223 (Шевченковский район) Куташев Игорь
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