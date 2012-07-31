Мажоритарщики ПР в Киеве (по округам)

Партия регионов на своем съезде в Киеве утвердила список мажоритарных кандидатов.

В частности, как сообщает Украинская правда, в г.Киев будут баллотироваться И.о. №211 (Голосеевский район) - Лысов Игорь И.о. №212 (Дарницкий район) - Фурсов Андрей И.о. №213 (Деснянский район) - Борисов Валерий И.о. №214 (Днепровский район) - Хмель Анатолий И.о. №215 (Деснянский район) - Рыжова Виктория И.о. №216 (Днепровский район) - Свищук Даниил И.о. №217 (Оболонский район) - Годунов Юрий И.о. №218 (Святошинский район) Калашников Олег И.о. №219 (Святошинский район) Трошин Сергей И.о. №220 (Подольский район) Арканова-Черная Ольга И.о. №221 (Печерский район) Кущ Алексей И.о. №222 (Соломенский район) Луцкий Максим И.о. №223 (Шевченковский район) Куташев Игорь

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