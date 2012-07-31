Мажоритарщики ПР в Донецкой области

Такая информация содержится в списке кандидатов утвержденных на съезде, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Также по округам в Донецкой области выдвинуты Сергей Клюев, Ефим Звягильский, Николай Левченко, Валентин Ландик, Татьяна Бахтеева, Александр Бобков, Владислав Лукьянов, Валерий Омельченко (зять покойного Василия Джарты) и другие.