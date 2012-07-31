Мажоритарщики ПР в Донецкой области

05:12, 31 июля 2012
Политика
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Сын премьера Алексей Азаров выдвинут кандидатом от Партии регионов по 47 округу в городе Славянск Донецкой области.

Такая информация содержится в списке кандидатов утвержденных на съезде, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Также по округам в Донецкой области выдвинуты Сергей Клюев, Ефим Звягильский, Николай Левченко, Валентин Ландик, Татьяна Бахтеева, Александр Бобков, Владислав Лукьянов, Валерий Омельченко (зять покойного Василия Джарты) и другие.

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