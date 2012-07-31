Мажоритарщики ПР в Донецкой области
05:12, 31 июля 2012Политика
2277 0
Сын премьера Алексей Азаров выдвинут кандидатом от Партии регионов по 47 округу в городе Славянск Донецкой области.
Такая информация содержится в списке кандидатов утвержденных на съезде, сообщает корреспондент "Украинской правды".
Также по округам в Донецкой области выдвинуты Сергей Клюев, Ефим Звягильский, Николай Левченко, Валентин Ландик, Татьяна Бахтеева, Александр Бобков, Владислав Лукьянов, Валерий Омельченко (зять покойного Василия Джарты) и другие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter