Литвина приперли к стенке языковым законом

У председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина не осталось юридических оснований, чтобы не подписывать закон «Об основах государственной языковой политики».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

В частности, он высказал мысль, что дойдет до того, чтобы была необходимость возбуждения уголовного дела относительно служебной халатности.

«Обычно руководители, которые занимают такие должности, - ответственные люди и прекрасно понимают, что есть определенные юридические процедуры, которые они обязаны выполнять как руководители. И здесь, независимо от твоей точки зрения, согласен ты или не согласен, ты, согласно должности, которую занимаешь, обязан это делать. Поэтому не думаю, что то, о чем вы говорите (возможность возбуждения уголовного дела против Литвина по факту служебной халатности из-за отказа подписывать закон - УНИАН), оно должно произойти в связи с тем, что всю юридическую базу мы прошли таким образом, что он обязан подписать этот документ», - сказал А.Ефремов.

В связи с этим он пояснил, что в парламенте был зарегистрирован проект постановления, которым предлагалось внести определенные изменения и дополнения в законопроект о языках.

«Пока существует эта регламентная норма и пока существовало данное постановление, председатель Верховной Рады не имел права подписывать соответствующий документ. То есть, у него была юридическая база, в рамках которой, согласно закону, он имел право не подписать документ. Когда Верховная Рада рассмотрела этот вопрос и приняла соответствующее решение, то этой базы нет и остается только статья Конституции, которая говорит одно: что он (В.Литвин – УНИАН) обязан подписать и неотлагательно отправить Президенту (закон о языках - УНИАН)», - сказал А.Ефремов.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

4 июля председатель Верховной Рады В.Литвин подал в отставку. Он обвинил своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что он его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.

6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя парламента.

В тот же день В.Литвин заявил, что не подпишет закон об основах государственной языковой политики.

Сегодня, 30 июля, на внеочередной сессии Верховная Рада отказалась удовлетворить заявление В.Литвина об освобождении от должности председателя ВР.

Также парламент отказался внести уточнения в закон «Об основах государственной языковой политики», которые предложил В.Литвин.

Кроме того, сегодня Верховная Рада рассмотрела 4 постановления, внесенные депутатами от оппозиции, об отмене языкового закона, однако ни один документ не набрал необходимого количества голосов.