Мищенко полагает, что список оппозиции сформировали за спиной Тимошенко

Бывший член фракции «БЮТ-Батькившина» Сергей Мищенко собирается баллотироваться в Верховную Раду в мажоритарном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в парламенте.

«Я сейчас открыт для других партий, считающих, что им нужен человек, который не предаст. Я буду рассматривать предложения. Пойду по 98-у округу как самовыдвиженец», - сказал С.Мищенко. Он не уточнил, поступали ли ему предложения относительно членства от других партий, но отметил, что членом Партии регионов он не будет.

В то же время С.Мищенко высказал мнение, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не знает, на каких принципах формировался список Объединенной оппозиции. «Я ожидаю от Ю.Тимошенко заявления. Не только по мне, а также по тем людям, которые очутились за чертой», - сказал С.Мищенко. Он отметил, что это касается таких народных депутатов, как Андрей Шкиль, Павел Костенко, Олег Билорус.

«Я хочу надеяться, что она не в курсе и она соответствующее заявление сделает, и будет проведен новый съезд», - подчеркнул С.Мищенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в ВР было объявлено о том, что С.Мищенко вышел из фракции «БЮТ-Батькивщина».