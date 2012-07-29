Литвин думает, что мэра Киева и нардепов одновременно выбирать не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин сказал в интервью журналистам во время рабочей поездки в Житомирскую область.

На вопрос, реально ли, чтобы вместе с парламентскими выборами состоялись выборы мэра столицы, В.Литвин ответил отрицательно

Он сообщил, что направил в Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления на изучение письмо секретаря Киевского городского совета Галины Гереги, которая обратилась в парламент с просьбой назначить дату проведения выборов мэра столицы.

В.Литвин отметил, что также необходимо решить вопрос о проведении выборов в ряде других регионов. Он прогнозирует, что в первую пленарную неделю новой сессии в сентябре депутаты должны определиться по этим вопросам.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской голова Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского головы был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

Частью 2 статьи 42 Закона «О местном самоуправлении в Украине» предусмотрено, что в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий, полномочия городского головы осуществляет секретарь городского совета.