”Батькивщина” не верит заявлениям о внезапном выздоровлении Тимошенко

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии “Батьківщина”.

“Учитывая противоречивость утверждений, и сомневаясь в том, что мнение Богатыревой совпадает с выводами немецких врачей, которые лечат Юлию Тимошенко, в который раз обращаемся к Минздраву с просьбами перестать распространять информацию, не соответствующую действительности”, - отметили в партии.

В “Батьківщині” отметили, что если кто-то и считает реабилитацию лидера оппозиции «успешно завершенной», то лишь «специалисты» с Банковой, поскольку немецкие врачи неоднократно заявляли, что процесс выздоровления будет длительным – больше полугода.

“А относительно заказных комментариев министра здравоохранения Раисы Богатыревой о состоянии здоровья Юлии Тимошенко, то причина их появления – не предоставление обществу правдивой информации, а благодарность Януковичу за полученные для семейного бизнеса преференции в закупке лекарств за бюджетные средства”, - говорится в заявлении.

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Как сообщалось, 27 июля министр здравоохранения Р.Богатырева заявила, что процесс реабилитации Ю.Тимошенко успешно завершен.

"На сегодняшний день международная комиссия, в состав которой входят немецкие и украинские врачи, на основании всех имеющихся данных о состоянии здоровья пациентки Тимошенко, на основании того количества процедур, которые прошла больная, заявляет об успешном завершении процесса реабилитации", - сказала Р.Богатырева.

По ее словам, Ю.Тимошенко очень активна, проводит много разных встреч.

"А это свидетельствует о динамике улучшения здоровья пациентки и о том, что ее реабилитация достигла позитивного результата", - заявила министр здравоохранения.