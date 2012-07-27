СМИ: в интернете появился медсайт, предлагающий политубежище в Германии

Как сообщается на medical-europe.com со ссылкой на немецкую клинику "Шарите", для граждан стран СНГ, Азии и Среднего Востока предлагаются кризисные услуги.

«Укринформ» сообщает, что среди услуг, есть такие, как - "срочное оформление документов для транспортировки пациентов, в том числе находящихся по домашним арестом или преследуемых правоохранительными органами, с возможностью оформления политического убежища в странах Европейского Союза".

Также посредники предлагают "предоставление любых необходимых документов с целью ухода от уголовной ответственности, включая медицинские заключения, справки, документальное обоснование необходимости лечения в Германии, документальное подтверждение любых диагнозов".

"Все услуги предоставляются в условиях абсолютной конфиденциальности. Мы гарантируем неразглашение личной, финансовой и медицинской информации, а также, при необходимости, готовы предоставить защищенные каналы связи по всему миру", - говорится на сайте.

Для прояснения этой информации УНИАН в данный момент связывается с клиникой "Шарите", а также с посредниками, предлагающими указанные услуги.