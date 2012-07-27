Объединенная оппозиция думает, как и съезд провести, и в Раду успеть
17:31, 27 июля 2012Политика
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Объединенная оппозиция рассматривает возможность проведения своего съезда до начала внеочередной сессии ВР.
Оппозиция хочет сманеврировать
Объединенная оппозиция “Батькивщина” рассматривает возможность проведения своего съезда 30 июля до начала внеочередной сессии Верховной Рады.
Об этом УНИАН сообщил источник в “Батькивщине”.
“Сейчас рассматривается вопрос, чтобы провести съезд до внеочередной сессии”, - сказал собеседник агентства. В частности, речь идет о том, чтобы съезд состоялся о 8 часов утра для того, чтобы депутаты от оппозиции смогли принять участие в сессии парламента, которая начнется в 10.00.
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