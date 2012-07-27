Объединенная оппозиция думает, как и съезд провести, и в Раду успеть

Объединенная оппозиция “Батькивщина” рассматривает возможность проведения своего съезда 30 июля до начала внеочередной сессии Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщил источник в “Батькивщине”.

“Сейчас рассматривается вопрос, чтобы провести съезд до внеочередной сессии”, - сказал собеседник агентства. В частности, речь идет о том, чтобы съезд состоялся о 8 часов утра для того, чтобы депутаты от оппозиции смогли принять участие в сессии парламента, которая начнется в 10.00.