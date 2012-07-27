Глупые шутки про украинок ударили по рейтингу и карману польского ведущего

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в этом году "рекламная цена" 48-летнего К.Воевудского упала до менее 150 тысяч евро, что, по мнению ряда обозревателей, связано, главным образом, с недавними шутками о гражданках Украины.

Gazeta Wyborcza отмечает, что К.Воевудский упал в рейтинге ста наиболее оплачиваемых звезд Forbes больше всего среди десяти его лидеров.

"Какое влияние на этот результат имели шутки, которые звезда позволил себе в отношении наших соседок с восточной границы? Оцените сами", - написали авторы рейтинга.

"Воевудский годами работал на роль "интеллигентного шута", но в этом году агентства этого не оценили", - добавили они.

По оценкам рекламных агентств, дороже всего за участие в рекламе в Польше надо заплатить польской теннисистке Анне Радванской - свыше 200 тысяч евро, а меньше всего - водителю в гонках ралли Кшиштофу Головичу - менее 70 тысяч евро.

В первую тройку наиболее оплачиваемых звезд также вошли польский актер Марек Конрад и футболист Роберт Левандовский.

Как сообщал УНИАН, в июне К.Воевудский вместе Михалом Фигурским в их программе Poranny WF непристойно шутили о домашних работницах из Украины, чем вызвали международный скандал, приведший к закрытию программы, а саму радиостанцию Eska Rock поставили перед угрозой потери лицензии на вещание.

Польская прокуратура также начала официальное расследование в деле их пренебрежительных высказываний по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание до 3-х лет тюрьмы.

Ранее UEFA из-за этого скандала отстранила М.Фигурского от ведения предматчевой церемонии полуфинала Евро-2012, который Польша проводила вместе с Украиной.