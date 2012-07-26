Верховная Рада запустила новый сайт

До октября начнет работу промышленная версия интернет-портала Верховной Рады. Об этом «Телекритике» сообщил заведующий отделом исследований и перспективных разработок управления компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады Сергей Миронченко.

По его словам, с 14 июня новый сайт работает в тестовом режиме. На старом сайте размещен баннер «Новый веб-портал Верховной Рады Украины. Тестовая версия ».

«Разработчиком нового сайта стала львовская фирма K-Technology, которая выиграла тендер. Согласно договору, эта компания должна разработать кроме нового сайта парламента, еще и сайт председателя Верховной Рады, первого заместителя председателя, типичную версию для всех комитетов и подразделений аппарата парламента. Сайт спикера уже также работает в тестовом режиме. Промышленная версия всего портала должна быть запущена где-то до октября. Также в этом году должны запустить сайт первого заместителя», - рассказал Сергей Миронченко.

Сейчас открыта для просмотра тестовая версия сайта по ссылке iportal.rada.gov.ua, которая обновляется параллельно со старым вариантом. С 26 июля работает автоматическая пересылка с сайта rada.gov.ua на iportal.rada.gov.ua.

На главной странице нового сайта, в частности, ведется хронология рассмотрения законопроектов: указывается, сколько депутатов проголосовало и не проголосовало за тот или иной документ, и принято решение. Результат голосования будет появляться практически мгновенно. Также можно будет наблюдать за заседаниями парламента в прямой трансляции, есть фото-и видеогалереи, которые пока наполняются.