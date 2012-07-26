Власенко: Евросуд может обязать власть освободить Тимошенко
Защитник экс-премьер-министра Сергей Власенко заявляет, что Европейский суд по правам человека в своей практике принимал решения, которыми обязывал государство- ответчика освободить заключенного-истца.
|Власенко ссылается на прецедент
Как известно, Европейский суд по правам человека 28 августа проведет публичные слушания дела "Тимошенко против Украины". После публичных слушаний суд продолжит свою работу в закрытом режиме. Решение будет объявлено на более позднем этапе.
Сайт Tymoshenko.ua напоминает, что защита Ю.Тимошенко обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконность задержания экс-премьера Украина 10 августа 2011 года. Защита считает, что в результате действия и решений украинских судов и власти были нарушены положения Европейской конвенции по правам человека. В частности, речь идет о ст. 3 (запрещение на унижающее достоинство поведения или наказания), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 8 (право на частную жизнь) и ст. 18 (ограничение использования ограничений относительно прав).
Европейский суд по правам человека 14 декабря 2011 года принял решение о предоставлении статусу приоритетности жалобы Ю.Тимошенко. Евросуд 20 апреля 2012 года предложил правительству Украины информировать о мероприятиях, которые были осуществлены по делу Ю.Тимошенко.
Жалоба, поданная 10 августа, дополнена фактами относительно избиения Ю.Тимошенко во время силовой госпитализации из Качановской колонии в больницу, об объявлении ею голодовки на знак протеста против жестокого поведения, а также об установлении постоянного видеонаблюдения в колонии и в больнице.
Интересы Ю.Тимошенко в Европейском суде будут защищать адвокаты Сергей Власенко и Валентина Теличенко.