Власенко: Евросуд может обязать власть освободить Тимошенко

"Вот текст решения Европейского суда по правам человека по делу Фатулаева против Азербайджана. Оно относительное новое. И оно уже вступило в законную силу. Вот резолютивная часть: "На этих основаниях суд единодушно постановляет, что государство-ответчик обязано обеспечить немедленное освобождение заявителя". Европейский суд иногда открывает ворота камер", - сказал С.Власенко в интервью ТСН.

Как известно, Европейский суд по правам человека 28 августа проведет публичные слушания дела "Тимошенко против Украины". После публичных слушаний суд продолжит свою работу в закрытом режиме. Решение будет объявлено на более позднем этапе.

Сайт Tymoshenko.ua напоминает, что защита Ю.Тимошенко обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконность задержания экс-премьера Украина 10 августа 2011 года. Защита считает, что в результате действия и решений украинских судов и власти были нарушены положения Европейской конвенции по правам человека. В частности, речь идет о ст. 3 (запрещение на унижающее достоинство поведения или наказания), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 8 (право на частную жизнь) и ст. 18 (ограничение использования ограничений относительно прав).

Европейский суд по правам человека 14 декабря 2011 года принял решение о предоставлении статусу приоритетности жалобы Ю.Тимошенко. Евросуд 20 апреля 2012 года предложил правительству Украины информировать о мероприятиях, которые были осуществлены по делу Ю.Тимошенко.

Жалоба, поданная 10 августа, дополнена фактами относительно избиения Ю.Тимошенко во время силовой госпитализации из Качановской колонии в больницу, об объявлении ею голодовки на знак протеста против жестокого поведения, а также об установлении постоянного видеонаблюдения в колонии и в больнице.

Интересы Ю.Тимошенко в Европейском суде будут защищать адвокаты Сергей Власенко и Валентина Теличенко.