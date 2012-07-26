Власенко: Юлия Владимировна ничуть не изменилась

Об этом С.Власенко заявил в интервью ТСН.

"Несмотря на то, что в течение этого года на нее каждый день оказывается безумное психологическое давление. Несмотря на то, что она 24 часа в сутки находится под видеонаблюдением, несмотря на то, что она лишена любой возможности контакта с внешним миром, кроме общения с теми людьми, кого к ней допускают. Так вот, несмотря на все это, поверьте, она находится в боевом настроении. И в этом плане Юлия Владимировна ничуть не изменилась", - сказал С.Власенко.

Защитник экс-премьера отметил, что тюремщики постоянно нарушают право Ю.Тимошенко на общение с внешним миром. "Вот есть такой нормативный акт, который называется "Уголовно-исполнительный кодекс", который регламентирует статус осужденных лиц. Есть в этом кодексе статья 110 и есть там часть 5. Я ее вам сейчас процитирую: "Осужденным предоставляется право на телефонные разговоры без ограничения их количества, под контролем администрации". В переводе с юридического языка на обычный это значит, что каждый человек, который находится в недрах пенитенциарной системы, имеет право в любое время подойти к телефону и позвонить, кому он хочет. Единственное, что этот разговор официально прослушивается", - добавил он.

В то же время, по его словам, Ю.Тимошенко не может воспользоваться своим правом и кому-то позвонить со стационарного телефона ни в тюрьме, ни в больнице. "Ю.Тимошенко не могла этого делать, когда находилась в Качановской колонии, потому что они ей рассказывали: "А мы поставили телефоны в дежурной части. Поэтому, вы, госпожа Тимошенко, идите туда пешком. А если ходить не можете, так это ваши проблемы. Ползите тогда". Сейчас в больнице они говорят, что у них нет технической возможности установить там телефон. Хотя на восьмом этаже телефон есть. То есть у них есть и технические возможности, и все что угодно. Им просто крайне важно, чтобы Ю.Тимошенко не контактировала с внешним миром", - считает С.Власенко.