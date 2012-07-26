Власенко: судмедэксперты в выводах по Тимошенко написали абракадабру

Об этом в интервью ТСН заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

"Они (власть) создали абсолютно абсурдную, не предусмотренную действующим законодательством ситуацию. Нарушили все! И при этом не получили от экспертов такого ответа, которого хотели. Среди других вопросов экспертам был задан конкретный вопрос: может ли по состоянию здоровья Юлия Владимировна присутствовать на судебном заседании? Не где-нибудь, а в суде? Эксперты не рискнули ответить на этот вопрос утвердительно. Они написали какую-то абракадабру, под которую можно подогнать все что угодно. Они написали, что по состоянию здоровья нет противопоказаний на участие Юлии Тимошенко в мероприятиях за пределами больницы, которые требуют концентрации, а также восприятия устного и письменного текста. Под это определение попадает цирк, театр, посещение лекций в университете... Но экспертам был задан прямой вопрос: на судебном заседании может присутствовать? На наш взгляд, они на этот вопрос не ответили", - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 31 июля состоится очередное слушание уголовного дела экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».