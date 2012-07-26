СМИ: Азаров назвал украинский язык «малороссийским»

В частности, говоря о творчестве Тараса Шевченко, Н.Азаров сказал, что должен напомнить, что «великий Кобзарь Украины Тарас Григорьевич Шевченко писал на русском языке».

«Вся проза его - на русском языке, все письма его - на русском языке. Он, живя в Петербурге, пытался и стихи свои писать на русском. Хотя, конечно, его стихи, написанные на родном малороссийском языке, совершенней и возвышенней петербургских», - сказал премьер-министр Украины.

Н.Азаров также заявил, что к «проблеме украинского языка, - родного языка для многих» правительство относится «с пониманием».

«Наше правительство очень серьезно занимается украиноязычными фильмами и украиноязычными изданиями. Это тема, которой мы занимались и будем заниматься», - заверил он.