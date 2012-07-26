Объединенная оппозиция и Тягнибок поделили мажоритарку

Объединенная оппозиция “Батькивщина” и партия “Свобода” согласовали всех кандидатов, которые будут выдвигаться совместно в мажоритарных округах.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил первый заместитель лидера партии “Батькивщина”, руководитель Центрального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов, передает корреспондент УНИАН.

“Мы, как и было ранее заявлено, согласовали все мажоритарные округа и будем как оппозиция идти единым фронтом, ставя цель победу над этим криминальным режимом”, - сказал А.Турчинов. Он отметил, что все те обязательства, которые на себя брали эти политические силы, выполнены.

В свою очередь председатель Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок заметил, что согласно договоренностям, “Свобода” и Объединенная оппозиция “Батькивщина” принимают участие в парламентских выборах 2012 года двумя избирательными списками. Первый формируется на основе партии Всеукраинское объединение “Батькивщина”, второй – Всеукраинским объединением “Свобода”. Кроме того, добавил он, было согласовано, что от объединенной оппозиции «Батькивщина» в одномандатных избирательных округах будет баллотироваться 190 кандидатов в народные депутаты, от ВО «Свобода» – 35 кандидатов.

“Мы договорились о реальной координации наших действий во время избирательной кампании”, - сказал А.Тягнибок. В частности, по его словам, “Свобода” и Объединенная оппозиция “Батькивщина” будут координировать свои действия в окружных и участковых избирательных комиссиях, при организации работы наблюдателей с целью обеспечения соблюдения законодательства, равных возможностей для всех участников избирательного процесса на всех его стадиях и честного, прозрачного и справедливого установления результатов выборов. Также есть договоренность о том, что агитация будет проводиться согласно определенным в соглашении от 22 января 2012 года принципам взаимоуважения и взаимного непротивостояния между оппозиционными политическими силами.

“И мы договорились о координации наших действий непосредственно уже в парламенте”, - сказал О.Тягнибок, добавив, что речь идет о полном взаимодействии в Верховной Раде VII созыва ради свержения режима Виктора Януковича и согласовании списка общих приоритетных законопроектов, за которые будут голосовать в полном составе.

В свою очередь председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заверил, что при определении кандидатов по мажоритарным округам был определен их реальный рейтинг. “Хочу категорически заявить, что округа объединенная оппозиция и “Свобода” не делили. Я специально взял часть социологии, которую мы проводили по целому ряду округов, чтобы определить более сильного кандидата... Нам в округах нужно побеждать, а не быть присутствующими на избирательной кампании”, - сказал А.Яценюк.

Во время пресс-конференции было подписано совместное заявление о достигнутых договоренностях.