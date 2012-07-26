Тюремщики говорят, что Тейшейре стоит еще раз попросить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в г. Ривне руководитель ГПтСУ Александр Лисицков.

Он сообщил: «Было принято решение, снова же, в виде исключения, предоставить право встретиться ей с господином послом и с Турчиновым. Тимошенко свое согласие на встречу дала, и нами были обеспечены все эти мероприятия. А то, что не прибыл господин посол, это уже не наш вопрос и не наша вина, и, очевидно, Тимошенко лучше была проинформирована, чем мы. Мы этими сведениями не владели. Поэтому, если будет его обращение и ее заявление о согласии, будем предоставлять такую встречу».

Как отметил А.Лисицков, у Ю.Тимошенко остался еще час неиспользованного времени, и этот час пенитенциарная служба готова предоставить в ее распоряжение.

По его словам, пенитенциарная служба «проявляет гуманность к Юлии Тимошенко, и чтобы не было каких-либо спекуляций на эту тему, разрешает ей, в виде исключения, больше раз видеться с посетителями, чем другим осужденным, несмотря на то, что лимит таких свиданий для нее уже исчерпан».

«Есть открытость, есть понимание. Мы предоставляем возможность пообщаться, обсудить те или иные темы, высказаться. Все это нами делается для того, чтобы не было каких-либо спекуляций и чтобы не искажали эти вопросы. Есть вопрос политики, есть вопрос в юридической плоскости. Все нужно разделить, поэтому мы идем на такие шаги», - подчеркнул А.Лисицков.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы проинформировали, что, «несмотря на то, что вчера администрация Качановской исправительной колонии (№ 54) дала разрешение Тимошенко Ю.В. на свидание с Тейшейрой Ж.М. – последний на встречу не прибыл».

24 июля в 19.15 на официальном сайте ГПтСУ появилась информация о предоставлении «в порядке исключения» заключенной В.Тимошенко разрешения на встречу с первым заместителем председателя партии «Батькивщина» Александром Турчиновым вместе с послом ЕС в Украине Жозе Мануэлем Пинту Тейшейрой.

«О принятом решении осужденная Ю.Тимошенко поставлена в известность», - говорилось в сообщении. О дате встречи не сообщалось.

25 июля, после встречи с Ю.Тимошенко, А.Турчинов сказал журналистам, что был вынужден сократить разрешенное время проведения встречи на один час, с четырех до трех, чтобы с Ю.Тимошенко имел возможность встретиться посол Евросоюза.

Позже на странице Представительства ЕС в Украине в Facebook сообщили, что ожидать присутствия посла ЕС в Харькове 25 июля и его встречу с Ю.Тимошенко в больнице было невозможно, поскольку он находился в зарубежной поездке, о чем официально было уведомлен МИД Украины. Представительство ЕС не получало официального уведомления от органов власти Украины о вышеупомянутом разрешении.