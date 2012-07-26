Эксперт: не важно, встретится ли Янукович с Кириллом или нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил председатель Украинской Ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский.

“Будет встречаться В.Янукович с Патриархом Кириллом или не будет встречаться, я думаю, что это не является теперь главным”, - сказал В.Еленский.

По его словам, несмотря на то, что происходит охлаждение в отношениях между Президентом В.Януковичем и Патриархом Кириллом, политика, которую осуществляют Администрация Президента и сам глава государства, идет в русле политики Московской патриархии. “Банковая останавливается лишь там и тогда, где она встречает сопротивление верующих”, - сказал В.Еленский.

Со своей стороны, научный директор политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань отметил, что ему трудно представить, что В.Янукович специально приедет на встречу с Кириллом из Крыма. В то же время он выразил мнение, что глава государства вернется в Киев на День Крещения Руси.

По словам А.Гараня, в ином случае это будет выглядеть так, что В.Янукович приехал на поклон к Патриарху Кириллу. Он также считает, что визит Кирилла в Украину существенно не изменит общественного мнения относительно вмешательства Московского патриархата в жизнь нашей страны. “Также не изменится и мнение тех верующих, для которых Кирилл является авторитетом”, - сказал эксперт.

Напомним, 27-28 июля Украинская православная церковь Московского патриархата будет отмечать несколько событий: 20-летие предстоятельского служения Митрополита Киевского и всей Украины Владимира, День Крещения Киевской Руси, День памяти святого равноапостольного князя Владимира и Собор Киевских святых. Торжества возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который будет находиться в Украине с 26 по 28 июля.

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Как сообщила газета «Сегодня», Патриарх Кирилл во время визита в Украину не будет встречаться с Президентом Украины В.Януковичем.

По информации газеты, на праздновании 1024-й годовщины крещения Руси не будет В.Януковича. Президент был в Киеве на похоронах Богдана Ступки 24 июля, но потом самолет главы государства вылетел в Крым.

Газета отмечает, что в прошлом году В.Янукович также отдыхал в Крыму в то время, когда Кирилл проводил службы в Киеве, но тогда глава РПЦ сам летал к украинскому Президенту.

«В этом году традиционная июльская встреча Януковича с Кириллом вряд ли состоится, и дело здесь не в личных отношениях церковного лидера с политическим, а в отношениях между Кремлем и Банковой, которые сейчас находятся, по-видимому, в самой низкой фазе за время президентства Януковича. И которым бы ни было личное отношение Кирилла к хозяину Банковой, он вряд ли будет демонстрировать его сейчас», - пишет «Сегодня».

Не случайно, отмечает газета, в программе визита Патриарха значится лишь обязательный пункт программы - Киев, а поездки в другие города отсутствуют, хотя сначала в УПЦ ожидали, что Кирилл также посетит Чернигов.