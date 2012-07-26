Тимошенко за время нахождения в больнице провела 89 встреч
Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что за время пребывания в ЦКБ № 5 г. Харькова экс-премьер-министр Юлия Тимошенко провела 19 встреч с родственниками и другими лицами (кроме адвокатов) общей длительностью почти 35 часов.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации, общественностью и международного сотрудничества Государственной пенитенциарной службы Украины, в частности, с представителями Европейского парламента осужденная имела 6 встреч общей длительностью более 11 часов.
Кроме того, Ю.Тимошенко имела свидание с тетей – один раз, с первым заместителем председателя ВО «Батькивщина» Александром Турчиновым – дважды. Общая длительность встреч составляет почти 10 часов.
Со своими защитниками в больнице осужденная провела 70 встреч.
При этом в ГПтС напомнили, что Ю.Тимошенко отбывает наказание в виде лишения свободы, поэтому, в соответствии с положениями Уголовно-Исполнительного кодекса Украины, она имеет право на одно краткосрочное свидание с родственниками и другими лицами на протяжении месяца и на одно длительное свидание – один раз на протяжении трех месяцев.
Также в пенитенциарной службе отметили, что врачи рекомендовали Ю.Тимошенко ограничить количество посещений на время пребывания в больнице.
Ю.Тимошенко с 9 мая находится в центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, где проходит курс лечения (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа).