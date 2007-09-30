Партия регионов заявляет о массовых нарушениях в Сумской области

Председатель избирательного штаба Партии регионов в Сумской области Андрей ПИНЧУК заявляет о массовых нарушениях во время выборов в области. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в независимом общественном пресс-центре «Сумский выбор-2007».

Как передает корреспондент УНИАН, самой главной проблемой, А.ПИНЧУК назвал бездеятельность местных властей в подготовке выборов.

«Рабочие группы по составлению списков избирателей, которые возглавляли представители властных структур, фальсифицировали списки избирателей. Как доказательство этого могу сказать, что избиратели не находят себя в списках, в списках много «мертвых душ». Эта проблема, как снежная лавина, тянет за собой ряд других нарушений: выдачу бюллетеней без документов, проблематичное голосование дома, недостаток бюллетеней на избирательных участках», - сообщил А.ПИНЧУК.

При этом он рассказал о конкретных фактах, зафиксированных на избирательных участках на территории Сумской области. В частности, по информации Партии регионов, в ТИО № 158 (г. Сумы), на участке № 26 в списки избирателей внесены лица, не достигшие 18 лет. На участке №69, где в список избирателей внесены 640 человек, в наличии есть только 540 бюллетеней для голосования. Не хватает бюллетеней также на участке №28 (2692 бюллетеня на 2749 избирателей) и на участке №23 (3008 бюллетеней на 3078 избирателей).

Кроме того, отметил он, на участке №112 зафиксирован факт нарушения тайны голосования – здесь установлены прозрачные кабинки для голосования.

А.ПИНЧУК рассказал, что в ТИО №164 на участке №71 в г. Ямполь не были внесены в списки избирателей жители дома престарелых, которые не могут самостоятельно передвигаться. А в ТИО № 159 в г. Белополье на один из участков не допустили наблюдателя от Партии регионов.

«Согласно закону о выборах, это нарушение может быть основанием для признания результатов выборов на этом участке недействительным», - отметил А.ПИНЧУК.

Также, по словам А.ПИНЧУКА, в ТИО № 160 (г. Глухов) на избирательных участках были выявлены агитационные плакаты, что является нарушением закона в части запрещения агитации в день выборов.

А.ПИНЧУК также сообщил, что массово на территории области в списки избирателей включены фамилии умерших людей. «Наши наблюдатели на УИК на все нарушения составляют соответствующие акты. Их перечень идет на сотни, а, возможно, доходит уже и до тысячи.

«Также имеем информацию, что главные фальсификации на выборах в области будут в вечернее время. Но в каждой окружной избирательной комиссии при подсчете будут депутаты Верховной Рады Украины или кандидаты в депутаты от Партии регионов, чтобы предотвратить это», - сказал А.ПИНЧУК.