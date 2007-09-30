Задержан председатель окружной комиссии с пачкой чистых бюллетеней

В Днепропетровской области задержан председатель Окружной избирательной комиссии №38, который переносил пачку чистых бюллетеней для голосования, что является нарушением закона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам кандидата в народные депутаты от БЮТ Святослава ОЛИЙНЫКА, избирательный участок №27 Васильковского района, на который председатель ОИК вроде бы нес эти бюллетени, официально сообщил о том, что в дополнительных бюллетенях не нуждается. Все бюллетени участок получил своевременно и в установленном количестве, а заказов на дополнительные бюллетени не делал.

Указанный случай зафиксирован правоохранительными органами. Сейчас выясняется происхождение бюллетеней, сообщает пресс-служба БЮТ.