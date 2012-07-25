КИУ: Партия регионов публично заявила, что будет применять админресурс

Как передает корреспондент УНИАН, в своем пресс-релизе Донецкая областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины» напомнила, что 21 июля 2012 г. на конференции Донецкой облорганизации Партии регионов зампредседателя облорганизации ПР, председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий основное внимание уделил результатам работы местных органов власти, а не деятельности партийных организаций.

При этом А.Шишацкий подчеркнул, что «Партия регионов - это партия власти и они тождественны».

По результатам конференции было принято решение об основных направлениях деятельности парторганизаций в условиях избирательной кампании. Пункт 2.5 этого решения содержит следующее определение: «Обеспечить взаимодействие местных органов власти, кандидатов-мажоритарщиков, партийных организаций по решению социально-экономических проблем в городах и районах Донецкой области». Полномочиями по выполнению этого пункта наделяются главы партийных организаций и главы избирательных штабов.

В связи с этим общественные наблюдатели ДОО ВОО «Комитет избирателей Украины», действующие в рамках кампании Гражданской сети «ОПОРА», выражают обеспокоенность декларируемыми задачами Донецкой облорганизации Партии регионов, поскольку в них речь фактически идет о планах применения административного ресурса на выборах народных депутатов Украины.

В своем пресс-релизе общественные организации дают подробное объяснение тому, что вызывает у них обеспокоенность и насколько принятые партийной конференцией решения здесь не согласуются с действующим в Украине законодательством.

Так, закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» не наделяет кандидатов в народные депутаты Украины никакими правами и обязанностями по совместному решению с местными органами власти социально-экономических проблем. Наоборот, избирательное законодательство направлено на предотвращение вмешательства органов власти разных уровней в предвыборную кампанию.

В частности, ст. 4. Закон Украины «О политических партиях в Украине» указывает, что органам государственной власти, органам местного самоуправления, их должностным лицам запрещено выделять в своем отношении определенные политические партии или предоставлять им привилегии, а также способствовать политическим партиям, если иное не предусмотрено законом, в осуществлении их деятельности.

Кроме того, законодательство о государственной службе и службе в местных органах власти запрещает чиновникам проявлять при осуществлении своих полномочий политические предпочтения. Госслужащие должны воздерживаться от демонстрации собственных политических взглядов и своего отношения к политическим силам, партиям, блокам, не допускать их влияния на исполнение служебных обязанностей. При приеме на государственную службу каждый человек знакомится с содержанием этих правил, о чем делается запись в его личном деле.

Таким образом, решение конференции Донецкой облорганизации Партии регионов об «обеспечении взаимодействия местных органов власти, кандидатов-мажоритарщиков и партийных организаций по решению социально-экономических проблем городов и районов Донецкой области» выходит за рамки законодательства о политических партиях, выборах народных депутатов Украины и государственной службе, подчеркивают в донецком КИУ.

Также общественники отмечают, что в случае практического применения задекларированного Партией регионов подхода, государственные и коммунальные ресурсы будут направляться на предвыборную кампанию одной политической силы, что нивелирует принцип равных возможностей для всех субъектов избирательного процесса.

Поэтому отождествление деятельности местных органов власти и кандидатов в народные депутаты Украины вводит в заблуждение избирателей, поскольку им будет чрезвычайно сложно разграничить текущую деятельность чиновников и предвыборные усилия политических представителей, уверены в Комитете избирателей Украины.

По мнению общественных наблюдателей, заявления о решении кандидатом-мажоритарщиком социально-экономических проблем местных общин не подтверждены никакими положениями действующего законодательства, поэтому являются проявлением недобросовестной агитации.