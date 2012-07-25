Кличко требует от Януковича сберечь театр, где играли Ступка и Роговцева

Об обращении, направленном Президенту Украины Виктору Януковичу, генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке, председателю КГГА Александру Попову и прокурору г. Киева Анатолию Мельнику УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

В “УДАРе” отмечают, что “Сузір’я” создано в 1988 году как первый ангажементный театр в Украине. За время работы заведения в нем играли такие корифеи сцены, как Богдан Ступка, Ада Роговцева, Лариса Кадырова, Раиса Недашковская, Остап Ступка и другие.

“Однако, не считаясь ни с историей театра, ни с его общественной значимостью, помещение театра было внесено в перечень объектов, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе”, - говорится в заявлении.

В партии отмечают, что решение Шевченковского райсовета в г. Киеве является откровенно незаконным “поскольку в соответствии с п. «б». ч. 2 ст. 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» не подлежат приватизации заведения культуры, которые обеспечивают государственные социальные нормативы в сфере обслуживания населения заведениями культуры. А в соответствии с ч. 6 ст. 21 Основ законодательства Украины о культуре не допускается ликвидация заведений, предприятий и организаций культуры в связи с лишением их помещений, которые передаются в собственность или бесплатное пользование религиозным организациям, а также их перепрофилирование с другой целью во время разгосударствления и приватизации”.

В “УДАРе” заявляют, что не позволят уничтожить “Сузір’я” и никакой другой культурный объект столицы.