Кличко требует от Януковича сберечь театр, где играли Ступка и Роговцева
Партия “УДАР” требует не допустить выселения Киевской академической мастерской театрального искусства “Сузір’я” из занимаемых помещений.
Об обращении, направленном Президенту Украины Виктору Януковичу, генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке, председателю КГГА Александру Попову и прокурору г. Киева Анатолию Мельнику УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".
В “УДАРе” отмечают, что “Сузір’я” создано в 1988 году как первый ангажементный театр в Украине. За время работы заведения в нем играли такие корифеи сцены, как Богдан Ступка, Ада Роговцева, Лариса Кадырова, Раиса Недашковская, Остап Ступка и другие.
“Однако, не считаясь ни с историей театра, ни с его общественной значимостью, помещение театра было внесено в перечень объектов, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе”, - говорится в заявлении.
В партии отмечают, что решение Шевченковского райсовета в г. Киеве является откровенно незаконным “поскольку в соответствии с п. «б». ч. 2 ст. 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» не подлежат приватизации заведения культуры, которые обеспечивают государственные социальные нормативы в сфере обслуживания населения заведениями культуры. А в соответствии с ч. 6 ст. 21 Основ законодательства Украины о культуре не допускается ликвидация заведений, предприятий и организаций культуры в связи с лишением их помещений, которые передаются в собственность или бесплатное пользование религиозным организациям, а также их перепрофилирование с другой целью во время разгосударствления и приватизации”.
В “УДАРе” заявляют, что не позволят уничтожить “Сузір’я” и никакой другой культурный объект столицы.