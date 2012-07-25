Оппозиция требует разместить на телеканалах видео «Досить цієї брехні!»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Фронт Змін", с письмом о размещении ролика Объединенная оппозиция «Батьківщина» обратилась к телеканалам «Україна», Первый национальный, ICTV, СТБ, «Новый», «Эра», ТВі и «5 канал».

Объединенная оппозиция надеется, что в этот раз не повторится ситуация, которая произошла с роликом «Ми об’єдналися заради України!», с размещением которого телеканалы под разными предлогами медлили почти две недели.

Объединенная оппозиция «Батьківщина» гарантирует оплату размещения ролика по общеустановленным расценкам, добавили в пресс-службе.