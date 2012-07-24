Янукович подал на ратификацию парламента Договор о ЗСТ в рамках СНГ

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Дарья Чепак.

Отвечая на вопрос, должен ли данный договор быть ратифицирован на внеочередной сессии или уже на следующей сессии Верховной Рады, которая начнется в сентябре, Д.Чепак отметила, что с этим вопросом будет определяться сам парламент.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

19 марта 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что договор о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицирован в ближайшее время.

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что Верховная Рада пока еще не готова к ратификации этого соглашения.

На сегодняшний день Украина имеет замечания к Договору о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. Неравные условия определены дополнениям № 6 к документу.

Ранее рассматривался вариант синхронной ратификации соглашения о ЗСТ в рамках СНГ всеми странами - подписантами документа. О возможности синхронной ратификации заявляло руководство Украины и России.