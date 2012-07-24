Януковичу хотят донести информацию об угрозе «русского мира»

В частности, как отмечается в сообщении на сайте ВКУ, Конгресс предлагает обсудить вопрос демократизации Украины, в частности, «относительно важности возвращения властных структур Украины к демократическим принципам правления и к уважению человеческих прав и фундаментальных свобод, а также выполнению решений Европейского суда согласно Европейской конвенцией по правам человека, ратифицированной Украиной в 1997 г.».

Также представители ВКУ хотят обсудить с В.Януковичем вопросы «участия в октябрьских парламентских выборах 2012 г. заключенных проводников оппозиции, прекращения всех форм давления на независимые средства массовой информации и международное наблюдение за избирательным процессом, в частности и от Всемирного конгресса украинцев, Украинского конгрессового комитета Америки и Конгресса украинцев Канады».

Беспокоят мировое украинство и вопросы евроинтеграции Украины: «значение евроинтеграции для утверждения Украинского государства и его будущего развития и для отпора имперским планам России относительно создания евразийского союза из числа бывших советских республик, и необходимость соблюдения властными структурами Украины европейских ценностей для подписания и ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной».

ВКУ предлагает В.Януковичу обсудить угрозу деукраинизации Украины. В сообщении речь идет о «большом вреде распространения в Украине идеологии “Русского мира”, в том числе и путем так называемого принятия Верховной Радой Законопроекта “О принципах государственной языковой политики”, который нарушает Статью 10 Конституции Украины о том, что украинский язык является единственным государственным языком в Украине».

Также представители ВКУ хотят обсудить с Президентом Украины вопросы отмечания 80-летия Голодомора 1932-33 гг. и 65-летия акции “Висла”: в частности, проведение международной акции к 80-й годовщине Голодомора 1932-33 гг. и установления памятника жертвам Голодомора в Вашингтоне; а также предоставление финансовой поддержки со стороны Украины на восстановление Народного дома в Перемышле (Польша).

ВКУ планирует во время встречи с главой государства обсудить также вопросы финансовых вливаний украинской диаспоры в экономику Украины и вопросы государственных программ Украины относительно украинской диаспоры. В частности, в ВКУ подчеркивают важность обнародования информации о распределении средств из Государственной программы сотрудничества с зарубежными украинцами на период до 2010 г. и состояние финансового обеспечения Государственной программы сотрудничества с зарубежными украинцами на период до 2015 г.

*** ВКУ является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы свыше 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 32 стран и поддерживает связи с украинцами еще 15 стран. Основан в 1967 г. как неприбыльная организация, в 2003 г. ВКУ был признан как неправительственная организация со специальным консультативным статусом Экономическим и Социальным советом Организации Объединенных Наций.