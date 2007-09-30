Партия регионов ждёт результатов, нарушений не видит, акций не планирует

Партия регионов ждет объявления результатов выборов и не ведет переговоры о создании коалиции ни с одной политической силой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ на пресс-конференции в штабе партии.

По его словам, информация о ходе голосования, поступающая в штабы партии, не дает оснований считать, что наблюдаются массовые нарушения, которые могут стать причиной для признания недействительными результатов голосования.

Среди нарушений он назвал такие, как нехватка на отдельных участках или выявление лишних бюллетеней.

В Днепропетровской области, по информации Б.КОЛЕСНИКОВА, рассылались SMS-сообщения наподобие: «Янукович остается. Сиди дома. Штаб».

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА в связи с этим Партия регионов обратилась в СБУ. По его данным, уже идентифицированы несколько компьютеров и телефонных номеров, с которых рассылались эти сообщения.

Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что сегодня в Киеве Партия регионов не проводит никаких акций. «Не думаю, что результаты голосования потребует от нас каких-то акций», - подытожил он.