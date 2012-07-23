«Черноморнефтегаз» купил жилые вагончики, которые дороже квартир в Киеве

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут Наши деньги.

Утепленные передвижные дома изготовлены из металлических труб, оцинкованной стали. Они имеют разные размеры и коплектацию:

- 3,2 х9, 0 метров стоит 934 тыс грн: в нем должно быть две двохярусных кровати, холодильник, кондиционер, душевая кабина и т.д., его стоимость - 32,4 тыс. грн. за м кв., что превышает цену на элитные квартиры в Киеве;

- 3х6 м стоит 812 тыс грн, стоимость м кв. - 45,1 тыс. грн, что приближается к средней стоимости жилья в Москве.

Учредителями харьковского ООО «ТВ «Линия» является Елена Макшанова, Ольга Беседина и Виктор Бочарник.

В 2010 году заместителем директора по экономическим вопросам «Черноморнефтегаза» был назначен Александр Кацуба, депутата Харьковского горсовета от Партии регионов. Его брат Сергей Кацуба, депутат Киевского облсовета от Партии регионов, возглавляет департамент обеспечения материально-техническим ресурсами, работами и услугами "Нафтогаза" Украины".