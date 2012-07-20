Синод УПЦ МП заменил главного по Луганской епархии

Как сообщается на сайте УПЦ МП, заседание Священного синода УПЦ МП под председательством митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось сегодня, 20 июля.

В частности, рассмотрев положение дел в Луганской епархии, Священный синод освободил митрополита Луганского и Алчевского Иоанникия от управления Луганской епархией, поблагодарив его за многолетние труды в Луганской области. Было принято решение назначить его настоятелем Свято-Николо-Преображенского собора г. Луганска.

Преосвященным Луганским и Алчевским Священный синод назначил архиепископа Белоцерковского и Богуславского Митрофана, освободив его от управления Белоцерковской епархией.